VIDEO: Ruskí partizáni pália už aj vlaky. Tvrdia, že zaútočili na desiatky lokomotív a ochromili zásobovacie trasy

Hnutie odporu 'Sloboda Ruska', ktoré sa stavia proti kremeľskému režimu, uskutočnilo sériu útokov na logistickú infraštruktúru na území Ruskej federácie, informovalo o tom Hlavné spravodajské riaditeľstvo Ministerstva obrany Ukrajiny (HUR).

06.11.2025 11:11
Ruskí partizáni pália už aj vlaky. Zaútočili na desiatky zásobovacích trás
Zdroj: HUR

Podľa vyhlásenia rozviedky boli cieľom operácií lokomotívy, ktoré sa používajú na zásobovanie ruských jednotiek zbraňami, muníciou a vojenskou technikou. K správe na Telegrame pridali aj videozáznamy z viacerých sabotáží.

„Cieľom útokov sa stali lokomotívy, ktoré Moskovčania používajú na zásobovanie zbraňami, muníciou a technikou počas bojových operácií proti Ukrajine,“ píše HUR vo vyhlásení.

Povstalci podľa informácií použili zápalné koktaily, ktorými zničili riadiace systémy a elektrické napájanie desiatok strojov, zabezpečujúcich prepravu vojenského materiálu. „Údery výrazne spomalili presuny nepriateľských zdrojov a ovplyvnili stabilitu zásobovania jednotiek ruskej armády na fronte,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Bolestivý zásah: Ukrajinci trafili gigantickú rozvodňu Vladimirskaja
Za najzávažnejší útok posledných dní sa považuje zásah do rozvodne Vladimirskaja, ktorá bola zasiahnutá dvakrát. Ide o kľúčový uzol medzi Sibírou a Moskvou. Požiare na prepínacom zariadení spôsobili odpojenie až 30-tisíc odberateľov.

Ukrajinská rozviedka pravidelne informuje o povstaleckých skupinách, ktoré tvoria ruskí občania a pôsobia hlboko na ruskom území. Prednedávnom informovali aj o sabotážach na komunikačných prostriedkoch a zariadenia mobilných operátorov.

Od Rostova po Kamčatku: po celom Rusku horia komunikačné vybavenia, odpor proti režimu silnie, hlási HUR
Po celom Rusku naďalej veľkom horia veže mobilného spojenia a komunikačné zariadenia miestnych mobilných operátorov, hlási HUR. Pripisujú to ruským partizánom. / Zdroj: HUR

„Sloboda Ruska“ pôsobí v krajine od začiatku invázie Podľa vyhlásenia skupiny pôsobia jej členovia na území Ruskej federácie od začiatku rozsiahlej vojny proti Ukrajine. Hnutie sa označuje za jedno z najväčších a najefektívnejších partizánskych zoskupení pôsobiacich na ruskom území. „Odpor voči zločinnej vojne proti Ukrajine na území štátu-agresora silnie,“ dodalo HUR.

Kalmyci, Tatári, Baškiri aj Jakuti. Pôvodné národy Ruska bojujú proti Moskve za svoju slobodu
V ukrajinských radoch pôsobí jednotka „Nomád“ (Nomad), ktorá je súčasťou Medzinárodnej légie Hlavného spravodajského riaditeľstva Ukrajiny (HUR). Jednotku tvoria podľa HUR dobrovoľníci z radov povstalých Kalmykov, Tatárov, Baškircov a Jakutov a jej cieľom je ničiť moskovských okupantov a bojovať za nezávislosť svojich národov. / Zdroj: HUR
