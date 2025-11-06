„Prípadom sa aj naďalej zaoberajú českokrumlovskí kriminalisti, ktorí sa budú snažiť zistiť okolnosti, za akých sa vozidlo dostalo do vody a tiež okolnosti úmrtia oboch mužov,“ uviedla juhočeská policajná hovorkyňa Lenka Krausová.Čítajte viac V Himalájach je nezvestných sedem talianskych horolezcov
Hrozivý nález na dne priehrady. Ostatky patria 10 rokov nezvestným Rakúšanom
Ostatky v aute nájdenom na dne Lipenskej priehrady patrili podľa analýzy DNA dvom nezvestným Rakúšanom. Polícia naďalej vyšetruje príčiny ich úmrtia. Informovala o tom dnes na webe. Obaja Rakúšania zmizli pred desiatimi rokmi. Auto vytiahli policajti z dna priehrady pred dvoma týždňami.