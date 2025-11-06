Piráti pri pobreží Somálska zaútočili na tanker a vnikli na jeho palubu

Súkromná bezpečnostná firma Ambrey útok potvrdila a spresnila, že cieľom bol tanker, ktorý pod maltskou vlajkou plával z Indie do juhoafrického Durbanu.
Firma Ambrey dodala, že išlo zrejme o útok somálskych pirátov, ktorí podľa správ v posledných dňoch pôsobili v tejto oblasti a údajne zajali iránsku rybársku loď, ktorú teraz používajú ako základňu pre svoje operácie. Irán únos rybárskeho plavidla nepotvrdil.
Pirátstvo pri somálskom pobreží dosiahlo vrchol v roku 2011, keď bolo hlásených 237 útokov. Počínanie somálskych pirátov v tejto oblasti vtedy stálo svetovú ekonomiku podľa monitorovacej skupiny Oceans Beyond Piracy približne sedem miliárd dolárov (v súčasnosti asi 148 miliárd korún); z toho 160 miliónov dolárov bolo zaplatených ako výkupné, dodala AP.
Množstvo útokov somálskych pirátov sa podarilo znížiť vďaka zvýšenej medzinárodnej hliadkovej aktivite aj posilneniu somálskej centrálnej vlády. V uplynulom roku však somálski piráti útoky obnovili, čiastočne aj pre neistú situáciu spôsobenú útokmi jemenských rebelov v koridore Červeného mora v súvislosti s vojnou medzi Izraelom a palestínskym teroristickým hnutím Hamas v Pásme Gazy.
Podľa Medzinárodného námorného úradu bolo v roku 2024 pri Somálsku hlásených sedem incidentov. V tomto roku už somálski piráti zajali niekoľko rybárskych lodí.