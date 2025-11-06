Orbán letí do USA nízkonákladovkou. S Trumpom budú rokovať o mieri na Ukrajine i energetike

Podľa maďarského servera index.hu, ktorý schôdzku označil za „najdôležitejšiu diplomatickú operáciu desaťročia“, hlavnými témami bude aj osud rusko-amerického mierového summitu pôvodne plánovaného v Budapešti.
Zaujímavosťou je, že maďarská delegácia, v ktorej sú okrem ministrov aj šéfovia veľkých spoločností, predstavitelia vedy a výskumu či novinári, letí do Washingtonu nízkonákladovou leteckou spoločnosťou Wizz Air. Spoločnosť potvrdila, že pre tento „charterový“ let využije jeden zo svojich najnovších strojov, Airbus A321XLR, ktorý dostal jednorazové povolenie od amerických úradov. Lietadlo tohto typu má pritom dolet až 8 700 kilometrov.
Maďarský premiér pred odletom konštatoval, že Američania nerokujú iba pre zábavu a on má za cieľ „uzavrieť obchod“. Schôdzka sa podľa médií deje v čase, keď sa „v tieni sankcií na ruské energie a vojnových frontových línií tvoria nové energetické mocenské pomery“. Orbán naznačil, že sa pokúsi presvedčiť Trumpa, aby Maďarsku udelil ústupky v súvislosti s americkými sankciami na ruskú ropu.
Podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa, pôjde už o šieste oficiálne stretnutie Trumpa s Orbánom, pričom prvé sa konalo v roku 2019. Témou rokovaní má byť aj zriadenie veľkého balíka ekonomicko-energetickej americko-maďarskej spolupráce. Maďarská vláda plne podporuje mierové úsilie Donalda Trumpa na Ukrajine a vyjadrila pripravenosť hostiť mierový summit v Budapešti, ak budú americko-ruské prípravné práce úspešné.Čítajte aj Svet chce mier, len Európa stále túži po vojne, tvrdí Orbán. Prezradil, čo bude žiadať od Trumpa vo Washingtone