Policajti po príchode prevzali poskytovanie prvej pomoci, použili prístroj AED, ktorý odporučil jeden výboj, a pokračovali v nepriamom masírovaní srdca až do príchodu zdravotníckej záchrannej služby. Na miesto následne priletel vrtuľník, ktorý dievča transportoval do nemocnice. Spoločné úsilie svedkov, policajtov a záchranárov prispelo k jej záchrane. Dievčaťu je adresované prianie skorého zotavenia a veľa zdravia.Čítajte viac VIDEO: Pri prevoze pečene zo Slovenska bola každá sekunda dôležitá. Policajti so zdravotníkmi išli na doraz
VIDEO: Mladá žena dobiehala autobus, ale nešťastne spadla. Začal sa neúprosný boj o život
V českých Radějoviciach zasahovali policajti z prvosledovej hliadky z Prahy spolu so svedkami a záchranármi pri záchrane mladého dievčaťa. To si po vystúpení z autobusu uvedomilo, že si v ňom zabudlo mobilný telefón, rozbehlo sa za rozbiehajúcim sa vozidlom, zakoplo a pri páde narazilo hlavou na betónový obrubník. Svedkovia, ktorí udalosť videli, neváhali a okamžite začali s resuscitáciou, pretože dievča zostalo ležať na zemi v bezvedomí a krvácalo z hlavy.