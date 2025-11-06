Súd potvrdil výsledky českých volieb. Sťažnosti odmietol, no pre pochybenie pri sčítaní padlo trestné oznámenie

Spresnil, že celkom bolo podaných 53 volebných sťažností, avšak niektoré z nich predčasne alebo oneskorene a niektoré nesplnili podmienky konania. K vecnému posúdeniu ich súdu zostalo 19, pričom všetky zamietol. „Ani v jednom prípade sme nedospeli k záveru, že by volebné sťažnosti bolo natoľko dôvodné, aby náš záver viedol k vysloveniu neplatnosti voľby niektorého z kandidátov na poslanca,“ povedal Šimíček.Čítajte viac Novým predsedom českej snemovne sa stal Okamura. Zvolený bol napriek ostrej kritike Fialu a Bartoška
Súd však zistil chyby pri sčítaní hlasov v Blansku. Po prepočte tam Piráti získali o 20 hlasov viac a hnutie ANO o 21 menej. Výsledok volieb to neovplyvnilo, súd preto nezasiahol. Keďže však podľa súdu nemuselo ísť vzhľadom na počet chýb len o nepozornosť, rozhodol sa pre túto nezrovnalosť v práci volebnej komisie podať trestné oznámenie.
Podľa Šimíčka podali väčšinu sťažností fyzické osoby, len dve podali politické strany, a to Piráti a hnutie ČR na 1. mieste. Sťažnosti sa najčastejšie týkali problémov s e-Dokladmi a korešpondenčného hlasovania, boli podané námietky proti tzv. nepriznaným koalíciám a niektoré spochybňovali korektnosť a čestnosť vedenia volebnej kampane. V troch prípadoch si súd vyžiadal volebnú dokumentáciu.
„Volebný senát ani po preskúmaní 53 volebných sťažností nenašiel žiadne systémové pochybenie, teda žiadne systémové porušenie volebných zákonov. Chyby, ktoré sme zistili, boli individuálne excesy,“ vyhlásil predseda NSS. Počet sťažností, ktoré sudcovia vecne posudzovali, nebol podľa neho vysoký, čo si vysvetľuje napríklad tým, že výsledok volieb nebol tesný alebo že ho rozhodujúci volební aktéri hneď po voľbách akceptovali.