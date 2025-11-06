Pravda Správy Svet V nemeckom meste niekto namaľoval na desiatky áut hákové kríže ľudskou krvou

V nemeckom meste niekto namaľoval na desiatky áut hákové kríže ľudskou krvou

Takmer 50 áut, niekoľko poštových schránok a niekoľko domov pomaľoval niekto v stredu v nemeckom meste Hanau ľudskou krvou. Mnohokrát pritom neznámy páchateľ či páchatelia nakreslili hákové kríže, informovala dnes v tlačovej správe hesenská polícia.

06.11.2025 13:25
nemecko svastika Foto:
Kriminálni experti merajú svastiky na dome v nemeckom Hanau 6. novembra 2025, deň po tom, čo neznáma osoba namaľovala krvou svastiky na autá a domy.
debata

Prípad sa odohral vo štvrti Lamboy, kde svedok ohlásil jedno z pomaľovaných áut polícii v stredu večer. V tlačovej správe policajti tejto súvislosti píšu o „hrôzostrašnom objave“. Pozadie činu zostáva zatiaľ nejasné. Polícia nemá žiadne informácie o prípadných zranených, o ktorých krv by mohlo ísť.

Kauzu zatiaľ policajti vyšetrujú ako poškodenie cudzej veci a používanie protiústavných symbolov. Hákový kríž, ktorý bol symbolom nacistov, je v Nemecku zakázaný.

zväčšiť Zvyšky svastiky sú viditeľné na aute v nemeckom... Foto: SITA/AP, Michael Probst
nemecko svastika Zvyšky svastiky sú viditeľné na aute v nemeckom Hanau 6. novembra 2025.

Stredonemecké mesto Hanau sa do médií dostalo pred piatimi rokmi, keď v ňom pri streľbe zahynulo deväť ľudí. Útok mal na svedomí pravicový extrémista a všetci mŕtvi vo veku 21 až 44 rokov mali migračné korene, rovnako ako väčšina zranených. Tridsaťštyriročného páchateľa a jeho 72-ročnú matku neskôr našli mŕtveho vo svojom byte. Išlo o jeden z najhorších rasistických útokov v Nemecku od druhej svetovej vojny.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Nemecko #neonacizmus #svastika
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"