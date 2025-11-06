V nemeckom meste niekto namaľoval na desiatky áut hákové kríže ľudskou krvou

Prípad sa odohral vo štvrti Lamboy, kde svedok ohlásil jedno z pomaľovaných áut polícii v stredu večer. V tlačovej správe policajti tejto súvislosti píšu o „hrôzostrašnom objave“. Pozadie činu zostáva zatiaľ nejasné. Polícia nemá žiadne informácie o prípadných zranených, o ktorých krv by mohlo ísť.
Kauzu zatiaľ policajti vyšetrujú ako poškodenie cudzej veci a používanie protiústavných symbolov. Hákový kríž, ktorý bol symbolom nacistov, je v Nemecku zakázaný.
Stredonemecké mesto Hanau sa do médií dostalo pred piatimi rokmi, keď v ňom pri streľbe zahynulo deväť ľudí. Útok mal na svedomí pravicový extrémista a všetci mŕtvi vo veku 21 až 44 rokov mali migračné korene, rovnako ako väčšina zranených. Tridsaťštyriročného páchateľa a jeho 72-ročnú matku neskôr našli mŕtveho vo svojom byte. Išlo o jeden z najhorších rasistických útokov v Nemecku od druhej svetovej vojny.