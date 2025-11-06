Vojakov vychválil, úradníkov zniesol zo sveta. Kim si prezrel továrne na školské potreby a nečakane priznal aj chybu

Diktátor vyčítal svojim podriadeným, že nedokázali včas uskutočniť plány na renováciu škôl a výstavbu nových tovární. Zároveň však pripustil, čo sa nestáva často, že od roku 2021 opakovane schvaľoval neplnené sľuby súvisiace s týmito projektmi na desiatkach straníckych zasadnutí, všíma si český iDnes.
„Otázka upevnenia materiálnej a technickej bázy vzdelávacieho sektora bola v uplynulých rokoch dôležitým bodom programu na každom pléne Ústredného výboru strany. Projekt sa ale nezačal realizovať až do polovice tohto roka, hoci už ubehlo päť rokov,“ cituje Kima spravodajský portál NK News.
Kim ďalej doplnil, že hoci svoju rolu v neúspechu zohrali „ekonomické a praktické okolnosti“, oveľa viac ho znepokojil ideologický „názor a postoj vedúcich úradníkov kabinetu a oblasti školstva k straníckej politike a budúcnosti štátu“.
Kimova kritika vládnych orgánov a podriadených nie je ničím nezvyčajným. Často ich obviňuje zo spomalenia hospodárskeho rozvoja, pričom si nárokuje uznanie za to, že projekty opäť uviedol do správneho chodu. V nedávnych rokoch tiež kritizoval úradníkov, ktorí sa podľa neho snažia spreneveriť financie alebo si zlepšiť sociálne postavenie, namiesto bezpodmienečného dodržiavania jeho príkazov.
V utorok poďakoval „vojakom-staviteľom“ za ich nepretržitú prácu na výstavbe nových tovární na školské potreby.
Kim považuje tieto stavby za kľúčový pilier kórejskej produkcie a uviedol, že tieto tri továrne môžu pokryť celoštátny dopyt. Podľa NK News, juhokórejského portálu zameraného na spravodajstvo o KĽDR, tiež dodal, že každá z nich musí byť dokončená do konca roka.
Analýza satelitných snímok od spoločnosti Planet Labs, ktorú vykonal NK News, ukázala, že fabrika na školské potreby sa nachádza severozápadne od hlavného mesta, za cirkusom, a jej budovanie sa začalo okolo júla tohto roka. Továreň na školské vybavenie, ktorej výstavba prebieha od tohtoročného augusta, leží na južnom konci ulice Songhwa v juhovýchodnej časti mesta. Poloha tretej továrne nie je známa.
Štátna propaganda KĽDR sa intenzívne zameriava na materiálne zabezpečenie školstva. Štát považuje továrne na školské uniformy, topánky či batohy za hmatateľný dôkaz pokroku v súlade s Kimovými požiadavkami na zlepšenie vzdelávacieho systému.
Štátne médiá tiež často propagujú nové pedagogické vysoké školy a informujú o „nových vyučovacích metódach“ v školách.
Kim už v minulosti kritizoval severokórejské školstvo ako nedostatočné a prisľúbil, že sa bude usilovať o „renováciu všetkých škôl v krajine v priebehu nasledujúcich desiatich rokov“.