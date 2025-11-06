Angelina Jolieová navštívila regióny blízko ukrajinského frontu. Člena jej ochranky zadržala armáda

V Chersone ešte v stredu navštívila pôrodnicu a detskú nemocnicu, kde sa rozprávala s lekármi a matkami, čo je súčasť jej humanitárneho programu na podporu zdravotníckych zariadení v regiónoch postihnutých vojnou.
Počas návštevy v Mykolajive však došlo aj k nepríjemnému incidentu. Podľa miestneho portálu MykVisti bol zadržaný jeden z členov ochranky hollywoodskej hviezdy – dôstojník v zálohe, ktorý údajne nemal platné lekárske osvedčenie.
Počas svojej návštevy sa Jolieová oboznámila s tým, ako boli zdravotnícke a vzdelávacie inštitúcie v južných frontových oblastiach Ukrajiny presunuté do spevnených podzemných priestorov, aby mohli pokračovať vo svojej práci, uviedla organizácia v tlačovej správe.
Jolieová tiež videla, ako boli nad viaceré cesty umiestnené siete v snahe ochrániť miestnych obyvateľov pred takmer každodennými útokmi ruských dronov.
„Obyvatelia Mykolajiva a Chersonu žijú v nebezpečenstve každý deň, no odmietajú sa vzdať. V čase, keď sa vlády po celom svete odvracajú od ochrany civilistov, je ich sila a vzájomná podpora zahanbujúcim príkladom,“ cituje nadácia herečku, ktorá Ukrajinu navštívila už na jar 2022, krátko po začatí otvorenej ruskej invázie. Jolieová poznamenala, že na Ukrajincoch je viditeľné vyčerpanie, no aj odhodlanie. Vyzvala, aby diplomacia a ochrana civilistov neustupovali v brutálnom súboji zbraní a technológií.
Podľa ukrajinských médií sa incident s vodičom rozvinul počas kontroly v Mykolajivskej oblasti. Kvôli nezrovnalostiam v dokumentoch muža odviedli do armádneho náborového strediska označovaného ukrajinskou skratkou TCK (teritoriálne centrum dopĺňania ozbrojených síl). Podľa servera RBK-Ukrajina muža prepustili po zásahu pracovníkov prezidentskej kancelárie, respektíve po tom, čo do strediska dorazila aj samotná filmová hviezda.
Tridsaťtriročný Dmytro, dobrovoľník z mesta Kropyvnyckyj, je síce trénerom bojového športu sambo a dôstojníkom v zálohe, no má lekárske potvrdenie, že pre chronické ťažkosti s chrbtom nie je schopný služby na fronte. Vhodný je len na prácu v TCK, uviedol portál TSN s odvolaním sa na príbuzných. Dmytro podľa svojej priateľky od vpádu ruských vojsk neustále organizuje v meste zbierky na pomoc ukrajinským vojakom. Zdroje z armády tvrdia, že objasnenie celej záležitosti sa zaobišlo bez konfliktu a násilia.Čítajte viac Prienik do centra Pokrovska: Ukrajinci 'vyčistili' budovu mestského úradu a vztýčili vlajku
Na pozadí vojny s Ruskom, ktorá trvá už takmer štyri roky, sa ukrajinská verejnosť podľa médií často stavia nepriateľsky k pracovníkom TCK a sťažuje sa na nezákonné metódy verbovania nových vojakov na doplnenie strát v starnúcich a čoraz vyčerpanejších jednotkách. Slovom uplynulého roka sa podľa Slovníka modernej ukrajinčiny stal výraz „busifikácia“ – pomenovanie pre záťahy náborárov z TCK na mužov v mobilizačnom veku, ktorých násilím naháňajú do mikrobusov, tzv. busíkov, napísal pred časom server Meduza.
Ľudia na juhu Ukrajiny pritom čelia počas takmer štyroch rokov vojny jedným z najhorších ruských útokov. Chersonská oblasť je od začiatku invázie frontovým regiónom. Ruské sily dobyli regionálne hlavné mesto Cherson v marci 2022, no ukrajinské jednotky ho ešte v tom istom roku oslobodili. Časti Chersonskej oblasti však zostávajú pod ruskou okupáciou a civilné obyvateľstvo Chersonu naďalej čelí každodenným smrtiacim útokom.Čítajte viac Silný signál Putinovi: Ukrajina sa priblížila k NATO. Pridáva sa k elitnej obrannej skupine vedenej Britániou