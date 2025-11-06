Vo Viedni odhalili skrýšu so zbraňami údajne napojenú na hnutie Hamas

„Podľa súčasného stavu vyšetrovania boli pravdepodobne terčom týchto útokov izraelské alebo židovské inštitúcie v Európe,“ uviedlo rakúske ministerstvo vnútra. Britský Národný kriminálny úrad (NCA) ešte v pondelok zatkol v Londýne 39-ročného britského občana, ktorý „mal na skrýšu väzby“.
Odhalenie skrýše so zbraňami a zatknutie podozrivého bolo súčasťou medzinárodne koordinovaného vyšetrovania rakúskeho Riaditeľstva pre ochranu štátu a spravodajské služby (DSN). Bolo zamerané na „globálnu teroristickú organizáciu s napojeniami na Hamas“. V kufri v prenajatej skladovacej miestnosti vo Viedni úrady zaistili päť pištolí a desať zásobníkov.
Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeho spravodajská služba nadobudla „podozrenie, že skupina priviezla do Rakúska zbrane na použitie pri možných teroristických útokoch v Európe“.
„Tento prípad opäť ukazuje, že Riaditeľstvo pre ochranu štátu a spravodajské služby má vynikajúcu medzinárodnú sieť a dôsledne zasahuje proti všetkým formám extrémizmu,“ uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. „Misia je jasná – nulová tolerancie pre teroristov,“ dodal.