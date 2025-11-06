Pravda Správy Svet Vo Viedni odhalili skrýšu so zbraňami údajne napojenú na hnutie Hamas

Vo Viedni odhalili skrýšu so zbraňami údajne napojenú na hnutie Hamas

Rakúske spravodajské služby odhalili vo Viedni skrýšu so zbraňami pravdepodobne napojenú na palestínske militantné hnutie Hamas. Podľa vyhlásenia vlády mali byť použité na „teroristické útoky v Európe“, píše TASR podľa štvrtkovej správy agentúry AP.

06.11.2025 15:21
debata (1)
Hamas zverejnil video, ktoré šokovalo Západ. Som v zúfalom stave, nemám ani vodu, hovorí jeden z vychudnutých izraelských rukojemníkov
Video

„Podľa súčasného stavu vyšetrovania boli pravdepodobne terčom týchto útokov izraelské alebo židovské inštitúcie v Európe,“ uviedlo rakúske ministerstvo vnútra. Britský Národný kriminálny úrad (NCA) ešte v pondelok zatkol v Londýne 39-ročného britského občana, ktorý „mal na skrýšu väzby“.

Odhalenie skrýše so zbraňami a zatknutie podozrivého bolo súčasťou medzinárodne koordinovaného vyšetrovania rakúskeho Riaditeľstva pre ochranu štátu a spravodajské služby (DSN). Bolo zamerané na „globálnu teroristickú organizáciu s napojeniami na Hamas“. V kufri v prenajatej skladovacej miestnosti vo Viedni úrady zaistili päť pištolí a desať zásobníkov.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že jeho spravodajská služba nadobudla „podozrenie, že skupina priviezla do Rakúska zbrane na použitie pri možných teroristických útokoch v Európe“.

„Tento prípad opäť ukazuje, že Riaditeľstvo pre ochranu štátu a spravodajské služby má vynikajúcu medzinárodnú sieť a dôsledne zasahuje proti všetkým formám extrémizmu,“ uviedol rakúsky minister vnútra Gerhard Karner. „Misia je jasná – nulová tolerancie pre teroristov,“ dodal.

Facebook X.com 1 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Rakúsko #Hamas
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"