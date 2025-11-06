Pakistan napriek prímeriu zaútočil na Afganistan

„Pakistan použil ľahké a ťažké zbrane a zaútočil na civilné oblasti,“ uviedol pre AFP afganský zdroj pod podmienkou zachovania anonymity. Podľa svedkov trval zásah desať až 15 minút.
„Zatiaľ sme útok neopätovali z úcty voči prebiehajúcim rokovaniam“ v Istanbule, dodal armádny zdroj. Pakistan na žiadosť AFP o komentár bezprostredne nereagoval.
Kábul ani Islamabad doposiaľ oficiálne nepotvrdili, či sa delegácie vo štvrtok v Istanbule stretli na nových rokovaniach. Súvisia s najkrvavejšími stretmi medzi oboma krajinami od návratu Talibanu k moci v roku 2021. V katarskej Dauhe sa 19. októbra dohodli na prímerí a počas druhého štvordňového kola rokovaní minulý týždeň v Istanbule nedosiahli novú dohodu. Obe krajiny varovali pred obnovením bojov, ak rokovania zlyhajú.
Októbrové pohraničné boje si vyžiadali desiatky obetí. Napätie medzi oboma krajinami eskalovalo po dvoch výbuchoch v Kábule začiatkom októbra a ďalších útokoch mimo hlavného mesta. Afganskí predstavitelia zo zodpovednosti obvinili Pakistan, ktorý to odmietol.