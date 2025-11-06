Izrael udrel na viacero miest na juhu Libanonu, uvádzajú médiá

Medzi Izraelom a Libanonom už rok platí prímerie, napriek tomu však izraelská armáda podniká časté údery na ciele v susednom štáte.
„Izraelská armáda začala rad úderov na vojenské ciele Hizballáhu na juhu Libanonu,“ uviedla dnes popoludní armáda. Podľa nej sa Hizballáh snaží obnoviť svoju vojenskú prítomnosť na juhu Libanonu, čo by bolo v rozpore s podmienkami dohody o prímerí. Podľa nej na juhu od rieky Litania môžu byť rozmiestnené len sily libanonskej armády a Dočasnej jednotky OSN v Libanone (UNIFIL).
Libanonské médiá informovali o úderoch na viacerých miestach na juhu krajiny. Úrady však zatiaľ neuviedli informácie o obetiach či presných miestach, ktoré Izrael zasiahol.
Zhruba pred rokom prerušili prímerie izraelské údery na Libanon a ostreľovanie severu Izraela zo strany libanonského hnutia Hizballáh. Výrazne oslabené hnutie v posledných mesiacoch prakticky prestalo s útokmi na Izrael. Izraelská armáda však vykonáva údery na Libanon skoro každý deň, hoci vo výrazne menšom meradle ako pred vyhlásením pokoja zbraní. Tvrdí, že útočí na vojenské krídlo Hizballáhu, ktoré by preňho mohlo predstavovať nebezpečenstvo. Izrael sa zatiaľ ani úplne nestiahol z libanonského územia, k čomu sa podľa médií v dohode rovnako zaviazal. To kritizujú aj libanonskí predstavitelia, napríklad prezident Joseph Aún.