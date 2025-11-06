Pravda Správy Svet Vodí Gerasimov Putina za nos? Podľa analytikov mu klame o obkľúčení tisícov Ukrajincov a preháňa úspechy

Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov pravdepodobne klame ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Ako referuje web TV Nova s odvolaním sa na americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), situáciu na bojisku mu podľa analytikov vykresľuje výrazne ružovejšie, než aká v skutočnosti je.

06.11.2025 17:22
Vladimir Putin / Valerij Gerasimov / Foto:
Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) a náčelník generálneho štábu Valerij Gerasimov prichádzajú do sídla armádneho veliteľstva v ruskej Kurskej oblasti, 12. marca 2025.
„Gerasimov tvrdil, s najväčšou pravdepodobnosťou falošne, že ruské sily v Pokrovsku obkľúčili 5 500 ukrajinských vojakov a zablokovali skupinu 31 ukrajinských práporov blízko Myrnohradu,“ uvádzajú analytici ISW v správe. Gerasimov údajne ruskému vodcovi okrem iného tvrdil, že Rusko paralyzovalo značnú časť ukrajinskej zásobovacej línie.

Aj podľa ruských vojenských blogerov sú tvrdenia Gerasimova nepravdivé. „Ukrajinské sily často udržujú pozície v obciach, o ktorých ruské zdroje tvrdia, že už sú úplne obsadené,“ uviedol jeden z blogerov. Podľa neho je bojová situácia v Pokrovsku chaotická a určite nie rozhodnutá.

Gerasimov sa Putinovi chválil aj ďalšími vojenskými úspechmi, vrátane dobytia 70 % Vovčanska v Charkovskej oblasti a úplného dobytia Jampilu v Doneckej oblasti. ISW tvrdí, že nenašiel dôkazy, ktoré by potvrdzovali tvrdenia Gerasimova.

Gerasimov pritom v minulosti už bol prichytený pri klamstve. Tento rok na jar ruskému prezidentovi prezentoval úspešné obkľúčenie tisícov ukrajinských vojakov v Kurskej oblasti, no také niečo sa v skutočnosti nikdy nestalo.

Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Valerij Gerasimov #vojna na Ukrajine
