USA plánujú nasadiť svoje jednotky na leteckej základni v Sýrii

Plány Washingtonu o nasadení svojich síl pri Damasku doteraz neboli verejne známe. Podľa Reuters ide o znak strategického zbližovania sa Sýrie a USA po páde sýrskeho diktátora Bašára Asada, blízkeho spojenca Iránu.
Letecká základňa pri Damasku sa nachádza na trase do južnej Sýrie, ktorá by sa po podpísaní paktu o neútočení medzi Sýriou a Izraelom mala stať demilitarizovanou zónou. Prezident Donald Trump plánuje v pondelok prijať sýrskeho prezidenta Ahmada Šaru, ktorý Biely dom navštívi ako vôbec prvý sýrsky líder.Čítajte viac Svetová banka odhaduje, že obnova Sýrie bude stáť 216 miliárd dolárov
Spojené štáty na dohode medzi Izraelom a Sýriou pracujú už niekoľko mesiacov. Oba štáty sú dlhodobo nepriateľmi, pričom Sýria Izrael oficiálne neuznáva a Izrael od šesťdňovej vojny v roku 1967 okupuje sýrske Golanské výšiny, ktoré neskôr anektoval. Bezpečnostná rada OSN tento krok označila za „nulitný a bez medzinárodnoprávneho účinku“.
Po páde Asada Izrael postúpil ešte hlbšie do sýrskeho územia a vykonal rozsiahle útoky na vojenskú infraštruktúru krajiny. Podľa zdroja Reuters Washington na novú vládu v Damasku tlačí, aby pakt s Izraelom uzavrela do konca roka.
Agentúra Reuters hovorila so šiestimi informovanými zdrojmi vrátane dvoch západných predstaviteľov a sýrskeho obranného predstaviteľa. Potvrdili, že USA plánujú využiť základňu pri Damasku na monitorovanie potenciálnej dohody medzi Izraelom a Sýriou.Čítajte aj Izrael udrel na viacero miest na juhu Libanonu, uvádzajú médiá
Dva sýrske vojenské zdroje uviedli, že základňa by mala byť využívaná na logistické, monitorovacie a humanitárne operácie, ako aj pre potreby tankovania lietadiel, pričom Sýria si nad ňou zachová plnú suverenitu.
Reuters usudzuje, že vojenská prítomnosť USA v Sýrii bude mať pravdepodobne podobný charakter ako v Libanone a v Izraeli, kde americké jednotky monitorujú dodržiavanie prímeria medzi Izraelom a militantnými hnutiami Hamas a Hizballáh.
Americkí vojaci už v Sýrii pôsobia niekoľko rokov. Na severovýchode krajiny pomáhali kurdským milíciám bojovať proti teroristom z Islamského štátu a v apríli americké ministerstvo obrany oznámilo, že ich počet zníži o polovicu na 1000.