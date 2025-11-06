Pravda Správy Svet Okamura nechal z budovy Snemovne odstrániť ukrajinskú vlajku

Okamura nechal z budovy Snemovne odstrániť ukrajinskú vlajku

Nový predseda českej Snemovne Tomio Okamura (SPD) nechal z parlamentnej budovy odstrániť ukrajinskú vlajku, oznámil to na sociálnej sieti X. Ukrajinská vlajka visela na Snemovni od začiatku ruskej vojenskej invázie vo februári 2022 ako symbol podpory napadnutej krajine.

06.11.2025 18:41
Okamurova predchodkyňa vo funkcii, Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), považuje odstránenie vlajky za hanebné gesto nielen voči Ukrajine, ale aj voči hodnotám, na ktorých stojí Česká republika. Uviedla to v odpovedi na otázku ČTK.

Vlajka zmizla z budovy popoludní, ani nie deň po Okamurovom zvolení do čela Snemovne. „Je to určitý symbol. Ukrajinská vlajka bola z budovy českej Snemovne odstránená na môj pokyn a trvalo to len pár sekúnd,“ povedal pre server iDNES.cz Okamura. Na budovách parlamentu sa teraz nachádza česká vlajka, vlajka Európskej únie a vlajka Izraela, ktorá tam visí od teroristického útoku palestínskeho hnutia Hamas v októbri 2023.

„Ukrajinská vlajka na budove Snemovne bola symbolom ľudskosti a solidarity s národom, ktorý čelí brutalite a nespravodlivej vojne,“ uviedla Pekarová Adamová. Podľa predsedu hnutia STAN Víta Rakušana ukázal Okamura už prvý deň vo funkcii, čo ako jediné dokáže – pošliapať hodnoty, ako sú solidarita a odvaha podporovať krajinu napadnutú Ruskom. „Na protest proti tomuto kroku ešte dnes vyvesíme ukrajinskú vlajku na viditeľnom mieste z balkóna nášho poslaneckého klubu,“ povedal pre ČTK.

Podpredseda ODS Martin Kupka označil Okamuru za predajcu strachu a nenávisti. „Poslanci vládnej koalície si ešte včera mohli pri voľbe predsedu Snemovne zachovať svoju tvár, dnes sa už zodpovednosti nezbavia. Každý, komu skutočne záleží na prozápadnom ukotvení našej krajiny a kto vie rozlíšiť, kto je agresor a kto obeť, musí pociťovať len hanbu,“ napísal na sieti X.

„Je to smutné a hanebné, ale, žiaľ, nie prekvapujúce,“ uviedol pre ČTK predseda ľudovcov Marek Výborný a vyjadril dôrazný nesúhlas. „Tento krok však nejde len za ním, ale aj za celou nastupujúcou vládnou koalíciou, ktorá ho do čela Snemovne zvolila a tým mu dala priestor na podobné kroky. Dlhodobo mlčali o svojom postoji k Ukrajine, no teraz sa jasne ukázalo, kam vietor veje,“ dodal.

Ukrajinská modro-žltá vlajka v lete zmizla aj z Národného múzea na Václavskom námestí. Vedenie múzea ju nechalo odstrániť kvôli propagácii výstavy fosílií predkov človeka Lucy a Selam. Hovorkyňa múzea uviedla, že plochu na fasáde inštitúcie využíva a bude využívať na propagáciu významných výstav a podujatí.

Koncom októbra sa počas happeningu na terase múzea desiatky ľudí dožadovali vrátenia vlajky na priečelie budovy. V minulosti sa tam naopak konalo niekoľko demonštrácií proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.

V pondelok, v deň ustanovujúcej schôdze Snemovne, poslali poslancom otvorený list zástupcovia troch propalestínskych iniciatív s výzvou na odstránenie izraelskej vlajky z budovy Snemovne. Podľa nich izraelská vlajka reprezentuje štát, ktorý už druhý rok pácha v Pásme Gazy otvorenú genocídu a etnické čistenie Palestínčanov, uviedli v liste, ktorý má ČTK k dispozícii.

Ozbrojenci teroristického hnutia Hamas a jeho spojenci 7. októbra 2023 pri útoku na juh Izraela zabili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli ako rukojemníkov. Izrael následne spustil rozsiahlu vojenskú operáciu, pri ktorej jeho armáda podľa ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy, ovládanom Hamasom, zabila najmenej 68 875 Palestínčanov. Tieto údaje, ktoré OSN považuje za spoľahlivé, nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami. Podľa zahraničných mimovládnych organizácií tvorí viac ako 80 percent obetí civilné obyvateľstvo.

