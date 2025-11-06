Jeden z dvoch omylom prepustených z britskej väznice sa sám vrátil do väzenia

Pátranie po dvoch omylom prepustených väzňoch vyhlásila britská polícia v stredu. Tridsaťpäťročný Billy Smith sa do väznice Wandsworth na juhozápade Londýna vrátil tri dni po tom, čo bol prepustený v dôsledku najnovšieho administratívneho omylu, ktorý ukázal na preplnený a preťažený väzenský systém. Podľa agentúry AP bol Smith prepustený v rovnaký deň, kedy bol odsúdený na takmer štyri roky väzenia za niekoľko podvodov.
Londýnska metropolitná polícia naďalej pátra po 24-ročnom Alžírčanovi Brahímovi Kaddúrovi Šerífovi, registrovanom sexuálnom delikventovi, ktorý bol pred 29. októbrom omylom prepustený. Polícia uviedla, že sa o jeho prepustení z väznice Wandsworth dozvedela v utorok.Čítajte viac Británia zaviedla okolo väzníc bezletové zóny pre drony. Pri porušení hrozí pokuta až desaťročné väzenie
Minister spravodlivosti David Lammy povedal, že ho nové pochybenia úplne pobúrili a zdesili. Chyby nastali len niekoľko dní po zavedení prísnejších bezpečnostných opatrení v britských väzniciach po tom, čo bol 24. októbra omylom prepustený etiópsky žiadateľ o azyl Haduš Kebatu odsúdený za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa a ženy.
Kebatu bol po 48-hodinovom pátraní zadržaný a následne deportovaný. Väzenská služba vyšetruje, kto nesie za jeho prepustenie zodpovednosť.
Nová séria pochybení je ďalšou nepríjemnosťou pre vládu labouristického premiéra Keira Starmera. Starmer, ktorý je predsedom vlády od júla 2024, čelí kritike v súvislosti s migráciou, zatiaľ čo populistická strana Reform UK Nigela Farage, ktorá urobila z boja proti nelegálnej migrácii svoju hlavnú politickú tému, sa teší rastúcej popularite.