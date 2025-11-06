Pravda Správy Svet Najmenej jeden dron prerušil prevádzku medzinárodného letiska v Göteborgu

Najmenej jeden dron prerušil prevádzku medzinárodného letiska v Göteborgu

Na medzinárodnom letisku Landvetter vo švédskom Göteborgu vo štvrtok spozorovali najmenej jeden dron. Prevádzku letiska prerušili, napísala agentúra Reuters.

06.11.2025 20:52
Airport / Plane / Aircraft / Foto: ,
debata (2)

„Dron alebo drony boli spozorované na letisku Landvetter,“ uviedol hovorca švédskej civilnej leteckej správy (LFV). Miestna polícia dostala hlásenie o 17.41 h a krátko na to začala na miestne zhromažďovať informácie o incidente.

Prevádzkujúca štátna spoločnosť Swedavia uvádza, že göteborgské letisko Landvetter je po štokholmskom letisku Arlanda druhým najväčším v krajine. „Vzdušný priestor nad (letiskom) Landvetter je momentálne uzavretý z dôvodu podozrenia na prítomnosť dronu. Ostane zatvorený, kým bude polícia vyšetrovať,“ uviedla prevádzková riaditeľka Swedavie Susanne Normanová.

Neznáme drony spôsobili v uplynulých týždňoch viaceré výpadky na európskych letiskách. Niektorí európski predstavitelia to vnímajú ako súčasť hybridnej vojny s Ruskom, Moskva však akékoľvek zapojenie vylúčila.

SR Maďarsko MV PZ TK prevencia nelegálna migrácia BAX Čítajte viac Letisko v Bruseli a Liège uzavreli po spozorovaní dronov
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #letisko #Švédsko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"