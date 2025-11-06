Pravda Správy Svet Medicínska rarita. V berlínskej pôrodnici Charité sa narodili pätorčatá

Pôrodnica Charité v Berlíne vo štvrtok oznámila, že koncom septembra sa tam narodili pätorčatá – dve dievčatá a traja chlapci. Uviedla, že novorodenci už viac ako zdvojnásobili svoju pôrodnú hmotnosť a spolu s mamičkou sa majú dobre.

06.11.2025 22:15
Päť detí sa narodilo cisárskym rezom na konci 28. týždňa tehotenstva. „Narodenie pätorčiat je medicínskou raritou,“ uvádza sa vo vyhlásení pôrodnice. Je to mimoriadna udalosť aj pre skúsených pôrodníkov a špeciálna logistická výzva, povedal riaditeľ nemocnice Wolfgang Henrich.

Pri pôrode asistoval 25-členný interdisciplinárny tím. „Takýto pôrod si vyžaduje dokonale koordinovaný tím z oblasti pôrodníctva, anestézie, neonatológie, pôrodných asistentiek a sestier na operačnej sále,“ povedal Henrich. „Sme radi, že všetko prebehlo hladko a že sa matka a deti majú dobre,“ dodal.

„Sme radi, že môžeme našich päť detí držať v náručí v bezpečí,“ uviedla matka podľa vyhlásenia nemocnice. Charité neposkytla žiadne informácie o tom, či otehotnela po umelom oplodnení.

