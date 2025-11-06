K odhaleniu prispel vodič. V Argentíne sa začal najväčší korupčný súdny proces, obvinená je i exprezidentka

Fernándezová Kirchnerová (v úrade v rokoch 2007 až 2015) je obvinená, že spolu s už zosnulým manželom Néstorom (bol prezidentom v rokoch 2003 až 2007) vytvorili korupčný systém pre podnikateľov, ak chceli vyhrávať verejné zákazky.
V prepočte to bolo najmenej 60 miliónov dolárov a viacerí podnikatelia sa k týmto úplatkom už priznali. Očakáva sa, že proces potrvá niekoľko rokov a súd vypočuje viac ako 440 svedkov.
K odhaleniu kauzy prispel vodič, ktorý úplatky vyberal a viedol si podrobné záznamy o odovzdaných sumách. Podľa žaloby sa peniaze nosili v taškách či ruksakoch do prezidentskej rezidencie, sídla argentínskej vlády a do súkromného bytu Kircherovcov.
Exprezidentka obvinenia popiera. V súčasnosti si 72-ročná bývalá hlava štátu odpykáva šesťročný trest v domácom väzení za iný korupčný škandál. Budúci rok sa proti nej začnú ešte ďalšie dva súdne procesy.