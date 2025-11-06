Pravda Správy Svet K odhaleniu prispel vodič. V Argentíne sa začal najväčší korupčný súdny proces, obvinená je i exprezidentka

K odhaleniu prispel vodič. V Argentíne sa začal najväčší korupčný súdny proces, obvinená je i exprezidentka

V Argentíne sa vo štvrtok začal doteraz najväčší korupčný súdny proces. Medzi 87 obvinenými politikmi, štátnymi zamestnancami a podnikateľmi je aj bývalá prezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová.

06.11.2025 23:23
Argentína, prezidentka Cristina Fernándezová... Foto: ,
Argentínska exprezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová
debata

Fernándezová Kirchnerová (v úrade v rokoch 2007 až 2015) je obvinená, že spolu s už zosnulým manželom Néstorom (bol prezidentom v rokoch 2003 až 2007) vytvorili korupčný systém pre podnikateľov, ak chceli vyhrávať verejné zákazky.

V prepočte to bolo najmenej 60 miliónov dolárov a viacerí podnikatelia sa k týmto úplatkom už priznali. Očakáva sa, že proces potrvá niekoľko rokov a súd vypočuje viac ako 440 svedkov.

K odhaleniu kauzy prispel vodič, ktorý úplatky vyberal a viedol si podrobné záznamy o odovzdaných sumách. Podľa žaloby sa peniaze nosili v taškách či ruksakoch do prezidentskej rezidencie, sídla argentínskej vlády a do súkromného bytu Kircherovcov.

Exprezidentka obvinenia popiera. V súčasnosti si 72-ročná bývalá hlava štátu odpykáva šesťročný trest v domácom väzení za iný korupčný škandál. Budúci rok sa proti nej začnú ešte ďalšie dva súdne procesy.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #korupcia #Argentína #Cristina Fernándezová Kirchnerová
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"