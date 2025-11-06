Bruselské letisko opäť pozastavilo prevádzku kvôli dronu

Belgická armáda tiež nedávno tri noci po sebe zaznamenala prelety bezpilotných strojov nad svojimi základňami.
Agentúra Belga s odvolaním sa na svoje zdroje v tajných službách v stredu napísala, že za aktuálnymi dronovými incidentmi nad letiskami a vojenskými základňami v Belgicku stál štát, pravdepodobne Rusko.
Belgické tajné služby svoj predpoklad zdôvodňujú okrem iného tým, že stroje leteli vo formácii, v tme a v blízkosti belgickej kritickej infraštruktúry, čo nezodpovedá schopnostiam ľudí, ktoré s dronmi lietajú pre vlastnú zábavu.
Incidenty s dronmi v poslednej dobe hlásia aj ďalšie európske krajiny. Napríklad dnes prerušilo kvôli dronu prevádzku medzinárodné letisko Landvetter vo švédskom Göteborgu, o deň skôr letisko v nemeckom Hannoveri. O prítomnosti dronov predtým informovali napríklad aj pobaltské krajiny alebo Dánsko. Niektorí predstavitelia pripísali incidenty Rusku, Moskva zodpovednosť poprela.Čítajte viac Najmenej jeden dron prerušil prevádzku medzinárodného letiska v Göteborgu