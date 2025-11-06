Pravda Správy Svet Bruselské letisko opäť pozastavilo prevádzku kvôli dronu

Bruselské letisko opäť pozastavilo prevádzku kvôli dronu

Bruselské letisko dnes večer znovu pozastavilo prevádzku kvôli spozorovaniu dronu. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol hovorca spoločnosti Skeyes, ktorá zaisťuje v Belgicku letovú prevádzku. Ďalšie podrobnosti zatiaľ nie sú k dispozícii. Letiská v Bruseli a tiež v niektorých ďalších belgických mestách boli uzavreté už v noci na stredu, rovnako kvôli spozorovaným bezpilotným lietadlám.

06.11.2025 23:30
debata (2)

Belgická armáda tiež nedávno tri noci po sebe zaznamenala prelety bezpilotných strojov nad svojimi základňami.

Agentúra Belga s odvolaním sa na svoje zdroje v tajných službách v stredu napísala, že za aktuálnymi dronovými incidentmi nad letiskami a vojenskými základňami v Belgicku stál štát, pravdepodobne Rusko.

Belgické tajné služby svoj predpoklad zdôvodňujú okrem iného tým, že stroje leteli vo formácii, v tme a v blízkosti belgickej kritickej infraštruktúry, čo nezodpovedá schopnostiam ľudí, ktoré s dronmi lietajú pre vlastnú zábavu.

Incidenty s dronmi v poslednej dobe hlásia aj ďalšie európske krajiny. Napríklad dnes prerušilo kvôli dronu prevádzku medzinárodné letisko Landvetter vo švédskom Göteborgu, o deň skôr letisko v nemeckom Hannoveri. O prítomnosti dronov predtým informovali napríklad aj pobaltské krajiny alebo Dánsko. Niektorí predstavitelia pripísali incidenty Rusku, Moskva zodpovednosť poprela.

Airport / Plane / Aircraft / Čítajte viac Najmenej jeden dron prerušil prevádzku medzinárodného letiska v Göteborgu
Facebook X.com 2 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Brusel #letisko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"