ONLINE: Zasiahneme Rusov v Arktíde, je to ich dojná krava. Poliaci vycvičia státisíce dobrovoľníkov

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 353 dní
6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil ďalší balík sankcií, ktorý má zosekať príjmy Ruska zo zdrojov Arktídy.
"Dnes (vo štvrtok) sme zaviedli nový sankčný balík zameraný na aktivity Ruska v Arktíde. Toto je jedna z ruských dojných kráv: Významná časť zdrojov, ktoré nepriateľ každoročne predáva, sa ťaží práve z arktickej pôdy a vôd – desiatky miliárd dolárov ročne.
Spolupracujeme s partnermi tak, aby rovnako ako boli zavedené opatrenia proti tankerovej flotile a ruským ropným spoločnostiam, podobné opatrenia podnikli aj proti všetkým objemom zdrojov, ktoré Rusi predávajú z Arktídy. To je spravodlivé. Akýkoľvek spôsob obmedzenia ruských príjmov je účinným spôsobom, ako čeliť vojne," uviedol Zelenskyj na sieti X.
6:00 Poliaci začínajú univerzálny dobrovoľný obranný výcvik pre obyvateľov, len v budúcom roku chcú vycvičiť 400-tisíc ľudí pre rôzne situácie. Výcvikový program má názov „wPohotovosti“ („wGotowości“). V tomto roku odštartujú 22. novembra pilotný projekt, oznámil vo štvrtok podľa agentúry PAP poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.
Zdôraznil, že cieľom je budovať odolnosť tým, že sa každému, kto chce využiť tento typ výcviku, umožní získať potrebné zručnosti, píše televízia TVN24.
„Nie každý bude slúžiť v armáde, nie každý sa stane vojakom, nie každý zloží prísahu, ale každý z nás musí mať zručnosti, vedomosti a praktické schopnosti ako sa správať v ťažkých situáciách,“ povedal. Pilotný program je rozdelený do štyroch modulov. Medzi témy patria: prvá pomoc, digitálna hygiena a základná bezpečnosť.
„Celý program je pre dobrovoľníkov. Nemáme v úmysle nikoho nútiť. Chceme dať príležitosť každému, kto v sebe nosí gén poľského patriotizmu,“ uviedol náčelník generálneho štábu poľskej armády generál Wiesław Kukuła.
Počas prvého dňa náboru sa do výcvikového programu prihlásilo viac než 3770 osôb, uviedol minister obrany.
„Chcem povzbudiť tých, ktorí sa ešte neprihlásili – je to skvelá investícia do našej spoločnej bezpečnosti,“ napísal Kosiniak-Kamysz. Na Slovensku je podobný program, ktorý ponúka obyvateľom možnosť zúčastniť sa základného výcviku v rámci Národných obranných síl. Aby ľudí povzbudili, tak výcviku sa zúčastnili aj vrcholní politici – prezident Peter Pellegrini a minister obrany Robert Kaliňák.