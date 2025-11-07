Severná Kórea podľa Soulu opäť vypálila do mora najmenej jednu balistickú strelu

„Severná Kórea vystrelila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Východnému moru,“ uviedol Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS), pričom mal na mysli more známe aj ako Japonské more.
Juhokórejská armáda informovala, že analyzuje podrobnosti odpálenia, vrátane typu a dosahu rakety.
Severná Kórea naposledy vystrelila balistické rakety krátkeho doletu 22. októbra, pred summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý hostila Južná Kórea.
Vypustenie rakiet prišlo deň po tom, ako Severná Kórea odsúdila najnovšie sankcie USA voči ôsmim severokórejským jednotlivcom a dvom organizáciám za pranie špinavých peňazí súvisiace s kyberkriminalitou. Pchjongjang ich označil za dôkaz „zlej a nepriateľskej povahy“ Washingtonu voči severokórejskému režimu a prisľúbil, že odpovie primeraným spôsobom.