Pravda Správy Svet Severná Kórea podľa Soulu opäť vypálila do mora najmenej jednu balistickú strelu

Severná Kórea podľa Soulu opäť vypálila do mora najmenej jednu balistickú strelu

Severná Kórea v piatok vystrelila najmenej jednu neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Japonskému moru, uviedla juhokórejská armáda. Stalo sa tak približne týždeň po tom, čo americký prezident Donald Trump schválil plán Južnej Kórey na výstavbu jadrovej ponorky.

07.11.2025 06:11
debata
Vojnová loď KĽDR sa pri spúšťaní na vodu rozbila. Kim Čong-un sa prizeral a zúril
Video

„Severná Kórea vystrelila neidentifikovanú balistickú raketu smerom k Východnému moru,“ uviedol Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS), pričom mal na mysli more známe aj ako Japonské more.

Juhokórejská armáda informovala, že analyzuje podrobnosti odpálenia, vrátane typu a dosahu rakety.

Severná Kórea naposledy vystrelila balistické rakety krátkeho doletu 22. októbra, pred summitom Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC), ktorý hostila Južná Kórea.

Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA
Video

Vypustenie rakiet prišlo deň po tom, ako Severná Kórea odsúdila najnovšie sankcie USA voči ôsmim severokórejským jednotlivcom a dvom organizáciám za pranie špinavých peňazí súvisiace s kyberkriminalitou. Pchjongjang ich označil za dôkaz „zlej a nepriateľskej povahy“ Washingtonu voči severokórejskému režimu a prisľúbil, že odpovie primeraným spôsobom.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #KĽDR #Severná Kórea #jadrový program KĽDR
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"