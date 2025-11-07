Hegseth potvrdil ďalší útok USA na plavidlo v Karibiku, hlásia obete

„Všetkým teroristom, ktorí ohrozujú našu vlasť: Ak chcete zostať nažive, prestaňte s obchodovaním s drogami,“ napísal po útoku minister obrany v príspevku na platforme X, v ktorom uverejnil aj video útoku.
Útoky Spojených štátov doteraz zničili najmenej 18 plavidiel – 17 lodí a jednu poloponorku. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Spojené štáty spustili začiatkom septembra vojenskú operáciu, v rámci ktorej zaútočili na viacero plavidiel v medzinárodných vodách, ktoré údajne prevážali narkotiká. Pri zásahoch zabili desiatky ľudí.
USA v Karibiku v posledných mesiacoch takisto posilnili svoju vojenskú prítomnosť stíhačkami, vojnovými loďami a tisíckami vojakov. USA tiež vyslali údernú skupinu lietadlovej lode USS Gerald R. Ford do oblasti Latinskej Ameriky a desať bojových lietadiel F-35 do Portorika.Čítajte viac VIDEO: USA opäť 'odpálili' loď v Karibiku. Hegseth: Neprestaneme stopovať, mapovať, loviť a zabíjať narkoteroristov
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa taktiež tvrdí, že jeho venezuelský náprotivok Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie.
Od začiatku septembra uskutočnili USA v Karibskom mori útoky na najmenej desať plavidiel údajne pašujúcich drogy – deväť člnov a jednu poloponorku, pri ktorých podľa agentúry AFP zahynulo najmenej 43 ľudí. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Vojenskú prítomnosť USA v Karibiku v utorok kritizoval aj pápež Lev XIV. Hoci má podľa neho každá krajina právo, aby jej armáda „bránila mier“, kroky Spojených štátov v tomto regióne odsúdil.
Pozdĺž pobrežia Venezuely preleteli dva americké bombardéry B-52
Dvojica amerických bombardérov B-52 vo štvrtok preletela nad Karibským morom pozdĺž pobrežia Venezuely, vyplýva to z údajov webovej stránky Flightradar24. Ide o štvrtú takúto demonštráciu sily zo strany Spojených štátov za posledné štyri týždne.Čítajte viac Trump: USA do vojny s Venezuelou nepôjdu, Madurove dni sú však spočítané
Lety amerických bombardérov sa konajú v čase, keď prezident Donald Trump vyhlásil vojnu údajným obchodníkom s drogami v regióne a nasadil proti nim vojenské sily. Vo Venezuele to vyvolalo obavy, že konečným cieľom tejto kampane je zvrhnutie prezidenta Nicolása Madura.
Od polovice októbra americké vojenské lietadlá najmenej štyrikrát preleteli v blízkosti Venezuely: bombardéry B-52 raz a bombardéry B-1B dvakrát.