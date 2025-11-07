Americký sudca nariadil Trumpovej administratíve plné pokrytie potravinovej pomoci za november

Nariadenie sudcu Johna J. McConnella bolo reakciou na protesty miest a neziskových organizácií, ktoré sa sťažovali, že administratíva plánovala vyplatiť len 65 percent maximálnej dávky Programu doplnkovej výživovej pomoci (SNAP). Podľa agentúry AP je však nepravdepodobné, že finančné prostriedky Američania v núdzi dostanú v tak blízkej dobre.Čítajte viac Potravinová pomoc sa pre milióny Američanov zredukuje. Dôvodom je shutdown federálnej vlády, ktorý paralyzuje krajinu
„Obžalovaní nezohľadnili praktické dôsledky spojené s rozhodnutím financovať program SNAP len čiastočne," uviedol McConnell. „Vedeli, že dôjde k dlhému oneskoreniu pri vyplácaní čiastočných platieb SNAP, nezohľadnili škody, ktoré utrpia jednotlivci odkázaní na tieto dávky," dodal sudca. Obvinil vládu z neposkytovania dávok z „politických dôvodov".
Trumpova administratíva sa proti McConnellovmu rozhodnutiu vzápätí odvolala, uvádza Reuters.
McConnell bol jedným z dvoch sudcov, ktorí minulý týždeň rozhodli, že administratíva nemôže úplne vynechať novembrové dávky kvôli federálnemu shutdownu. Rozhodli vtedy, že Trumpova vláda musí na čiastočné pokrytie výdavkov SNAP za november použiť núdzové fondy v objeme aspoň 5,25 miliardy dolárov.
McConnell dal v sobotu vláde na výber, či využije rezervné financovanie, akonáhle vyrieši „administratívne a úradnícke záťaže" spojené s vyplácaním znížených dávok, alebo či využije dodatočné prostriedky na úplné vyplatenie dávok SNAP za november.
Ministerstvo poľnohospodárstva v pondelok rozhodlo použiť iba rezervné finančné prostriedky, ktoré by po odpočítaní 600 miliónov dolárov na administratívne náklady ponechali iba 4,65 miliardy dolárov na pokrytie dávok. Program si pritom podľa analýzy vyžaduje približne 8,6 miliardy dolárov mesačne.
V utorok Trump pohrozil, že dávky vôbec nevyplatí, pokiaľ demokrati v Kongrese nebudú súhlasiť s obnovením činnosti vlády. Jeho tlačový tajomník neskôr uviedol, že čiastočné dávky za november sa vyplácajú a že v prípade pokračovania shutdownu sú ohrozené budúce platby.
V USA trvá shutdown od začiatku októbra, keďže Kongres sa nedohodol na financovaní federálnych úradov. Odhaduje sa, že americká ekonomika môže prísť o sedem až 14 miliárd dolárov a v poslednom štvrťroku 2025 môže rast HDP spomaliť o dva percentuálne body.