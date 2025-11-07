Pravda Správy Svet Kam zmizol Lavrov? Tieto dve udalosti ukazujú, že stratil Putinovu priazeň

Kam zmizol Lavrov? Tieto dve udalosti ukazujú, že stratil Putinovu priazeň

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pravdepodobne stratil priazeň ruského vodcu po neúspešnom rozhovore so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom, ktorý viedol k zrušeniu stretnutia medzi Vladimirom Putinom a prezidentom USA Donaldom Trumpom. Napísali to ruské médiá The Moscow Times a Kommersant, ktoré si všíma web Ukrajinská pravda.

07.11.2025 08:00
debata (21)
Lavrov, ktorý vedie ruské ministerstvo zahraničných vecí viac ako dve desaťročia, sa vo štvrtok nezúčastnil na kľúčovom zasadnutí Bezpečnostnej rady Ruska, ktorému predsedal Putin. Kommersant s odvolaním sa na svoje zdroje uviedol, že Lavrovova neprítomnosť bola „dohodnutá vopred“, ale bol jediným stálym členom Bezpečnostnej rady, ktorý sa na zasadnutí nezúčastnil. Putin počas zasadnutia nariadil vypracovanie návrhov na obnovenie jadrových testov.

Putin tam členom bezpečnostnej rady, rezortu diplomacie, ministerstvu obrany, osobitným službám a príslušným civilným orgánom „nariadil urobiť všetko, aby zhromaždili ďalšie informácie o tejto otázke a podrobili ich analýze v bezpečnostnej rade a predložili dohodnuté návrhy o možnom začatí prác na príprave skúšok jadrových zbraní“.

Okrem toho Lavrov stratil svoju pozíciu vedúceho ruskej delegácie na nadchádzajúcom summite G20. Tento rok delegáciu namiesto neho povedie zástupca vedúceho prezidentskej administratívy Maxim Oreškin. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že rozhodnutie o vymenovaní Oreškina prijal Putin.

Šéf Kremľa sa na summite nezúčastní, pretože Juhoafrická republika podpísala Rímsky štatút a bola by povinná Putina zatknúť na základe zatykača Medzinárodného trestného súdu. V takýchto prípadoch ho až doposiaľ vždy zastupoval práve Lavrov, niekdajší ruský veľvyslanec v OSN.

Fiasko u Rubia

Šéf Kremľa bol nespokojný najmä s výsledkom Lavrovovho telefonátu s Rubiom o podmienkach summitu Putin-Trump v Budapešti. Hoci veterán ruskej diplomacie tvrdil, že rozhovor z 20. októbra sa vyvíjal „naozaj dobre“, americký minister zahraničia mal zjavne iný názor. Trumpovi – podľa agentúry Bloomberg kvôli neústupnému postoju Moskvy, ktorá „chcela príliš veľa" a odmietla prímerie na Ukrajine – odporučil, aby schôdzku zrušil.

Navyše, po „odložení“ summitu, ako celú situáciu prezentovala Moskva, nasledovali americké sankcie proti ruským ropným spoločnostiam Rosnefť a Lukoil.

Lavrov vzápätí opäť hovoril o „nacistickom režime“ v Kyjeve a požadoval, aby sa riešili „základné príčiny konfliktu“. Tým však celú situáciu zjavne príliš nevylepšil.

Agentúra Nexta zároveň upozornila, že Lavrov zmizol aj z informačného priestoru. „Jeho posledné verejné vyhlásenia boli urobené koncom októbra,“ napísala na sieti X.

Viac na túto tému: #Vladimir Putin #Sergej Lavrov
