Poplach na americkej vojenskej základni: Po otvorení podozrivého balíka skončilo viacero ľudí v nemocnici

Na americkú vojenskú základňu v Marylande bol doručený podozrivý balík, po otvorení ktorého sa urobilo viacerým ľuďom nevoľno a niektorí z nich museli byť prevezení do nemocnice. Informovala o tom dnes na svojom webe stanica CNN.

07.11.2025 08:58
Budova na základni Joint Base Andrews, ktorá sa nachádza neďaleko Washingtonu a slúži ako domovské letisko prezidentského špeciálu Air Force One, bola evakuovaná po tom, ako jedna osoba „otvorila podozrivý balík“, uviedla základňa vo vyhlásení. Niekoľko ľudí bolo transportovaných do lekárskeho centra na základni.

„Ako preventívne opatrenia bola táto budova aj susedná budova evakuovaná a okolo oblasti bolo zriadené bezpečnostné pásmo,“ citovala CNN z vyhlásenia. „Na miesto boli vyslaní záchranári, ktorí zistili, že nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, a odovzdali incident úradu pre špeciálne vyšetrovanie. Vec sa v súčasnosti vyšetruje.“

Balík obsahoval biely prášok neznámeho pôvodu, uviedla CNN s odvolaním sa na dva zdroje oboznámené s vyšetrovaním. Predbežné terénne testy nezistili prítomnosť nebezpečných látok, ale vyšetrovanie pokračuje, povedal CNN jeden zo zdrojov.

