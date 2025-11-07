Pravda Správy Svet Mohutné explózie a sekundárne detonácie: Ukrajinci zdemolovali základňu Šáhidov

Mohutné explózie a sekundárne detonácie: Ukrajinci zdemolovali základňu Šáhidov

Jednotky Síl špeciálnych operácií Ozbrojených síl Ukrajiny (SSO) uskutočnili útok na základňu skladovania, kompletizáciu a vypúšťania dronov typu Šáhid v okupovanom Donecku. Celú operáciu zaznamenali na videu.

07.11.2025 09:30
Mohutné explózie: Ukrajinci vyhodili do vzduchu ruský sklad Šáhidov
Zdroj: Sily špeciálnych operácií Ozbrojených síl Ukrajiny

Podľa oficiálneho oznámenia SSO na Telegrame sa vojenská infraštruktúra nepriateľa nachádzala na území bývalého medzinárodného letiska v Donecku.

Z vyhlásenia ďalej vyplýva, že viac ako 90 percent vypustených dronov SSO zasiahlo svoj cieľ.

Bojovníci uvádzajú, že viac ako 90 percent vypustených dronov SSO zasiahlo svoj cieľ. „Pôsobivý výbuch a následnú detonáciu zaznamenali na videu početní svedkovia," píše sa v správe.

Operácia bola spoločná. Na útoku sa podieľalo viacero jednotiek, vrátane 414. samostatnej brigády SBS ‚Maďarove vtáky‘. Tí vykonali prieskum a zaznamenali výbuchy a silné sekundárne detonácie.

Agentúra UNIAN, ktorá odkazovala na veliteľa Síl bezpilotných systémov Roberta „Maďara“ Brovdiho, už skôr uviedla, že po dôkladnej niekoľkomesačnej príprave sa podarilo zničiť základňu na skladovanie, kompletizáciu a štart útočných kamikadze dronov typu Šáhid v Donecku.

„Spracovanie tohto zložitého cieľa sa zmenilo na niekoľkomesačnú precíznu prieskumnú operáciu, poskladanú z drobných dielikov. Túto noc bola realizovaná príslušnými prostriedkami SSO a RViA Síl obrany Ukrajiny. Oči a Žihadlo – červivá hrôza,“ zdôraznil Maďar.

Prezident Ukrajiny zároveň uviedol, že dnes sú Šáhidy nebezpečnejšie než balistické rakety, pretože na ich zostrelenie je potrebné použiť všetky dostupné prostriedky, pripomína UNIAN.

Viac na túto tému: #Rusko #doneck #vojna na Ukrajine #vojenské drony #Šáhid
