Podľa oficiálneho oznámenia SSO na Telegrame sa vojenská infraštruktúra nepriateľa nachádzala na území bývalého medzinárodného letiska v Donecku.
Z vyhlásenia ďalej vyplýva, že viac ako 90 percent vypustených dronov SSO zasiahlo svoj cieľ.
„Pôsobivý výbuch a následnú detonáciu zaznamenali na videu početní svedkovia," píše sa v správe.
Operácia bola spoločná. Na útoku sa podieľalo viacero jednotiek, vrátane 414. samostatnej brigády SBS ‚Maďarove vtáky‘. Tí vykonali prieskum a zaznamenali výbuchy a silné sekundárne detonácie.
Agentúra UNIAN, ktorá odkazovala na veliteľa Síl bezpilotných systémov Roberta „Maďara“ Brovdiho, už skôr uviedla, že po dôkladnej niekoľkomesačnej príprave sa podarilo zničiť základňu na skladovanie, kompletizáciu a štart útočných kamikadze dronov typu Šáhid v Donecku.
„Spracovanie tohto zložitého cieľa sa zmenilo na niekoľkomesačnú precíznu prieskumnú operáciu, poskladanú z drobných dielikov. Túto noc bola realizovaná príslušnými prostriedkami SSO a RViA Síl obrany Ukrajiny. Oči a Žihadlo – červivá hrôza,“ zdôraznil Maďar.
Prezident Ukrajiny zároveň uviedol, že dnes sú Šáhidy nebezpečnejšie než balistické rakety, pretože na ich zostrelenie je potrebné použiť všetky dostupné prostriedky, pripomína UNIAN.