„Ukrajinská vlajka (…) je dnes prestrihaná guľkami, spálená ohňom boja, ale vlaje ako symbol slobody, a preto si zaslúži zvláštnu úctu a rešpekt. Strhnúť ukrajinskú vlajku z budovy parlamentu európskej krajiny, ktorej bratský národ podporuje Ukrajincov v spravodlivom boji, je pochybný čin. Aj keby si len držal rebrík,“ napísal na X Stefančuk. Zároveň poznamenal, že ukrajinskú vlajku ako prvú vztyčujú vojaci na územiach oslobodených od ruských okupantov a touto vlajkou sú prikryté rakvy vojakov, ktorí padli ako hrdinovia v boji „za budúcnosť slobodného sveta“.
Okamurovo rozhodnutie zaznamenali ruské a bieloruské médiá, ktoré píšu o symbolickom geste. Ukrajinský server RBK-Ukrajina poznamenal, že krok nového predsedu snemovne rozhneval poslancov novoopozičných parlamentných strán, ODS, STAN a Pirátov, ktorí z okien svojich parlamentných kancelárií vyvesili hneď tri ukrajinské vlajky.
Mirošnik je podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry TASS vyslancom ruského ministerstva zahraničia pre zločiny kyjevského režimu. Ukrajinské vládne centrum pre boj proti dezinformáciám ho označilo za jednu z tvárí ruskej propagandy. Európska únia a Ukrajina uvalili na neho sankcie a ukrajinské úrady na neho už pred rokmi vydali zatykač.
„Odstránili ukrajinskú vlajku z parlamentu, nastolili otázku ukončenia sociálnych dávok pre ukrajinských utečencov,“ napísal na sociálnej sieti Telegram ruský diplomat, ktorého vyjadrenie citovali ruské médiá. Mirošnik upozornil, že zobrať modro-žltú ukrajinskú vlajku nariadil nový predseda snemovne Okamura hneď svoj prvý deň vo funkcii. Pritom v predchádzajúcich rokoch podľa Mirošnika „české úrady predvádzali hysterickú podporu režimu (ukrajinského prezidenta Volodymyra) Zelenského“, keď podporili európske iniciatívy na pomoc Kyjevu a prichádzali s vlastnými, ako „milión nábojov“ pre Ukrajinu.
Ukrajina vlani dostala z českej iniciatívy 1,5 milióna delostreleckých nábojov a tento rok by to malo byť 1,8 milióna kusov, uviedol na začiatku októbra riaditeľ Agentúry pre medzivládnu obrannú spoluprácu (AMOS) Aleš Vytečka. Po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu prišla Praha s nápadom kupovať muníciu pre ukrajinskú armádu v tretích krajinách za peniaze západných štátov. K iniciatíve sa pripojili dve desiatky krajín.