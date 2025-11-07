Pravda Správy Svet Trump ohlasoval zníženie cien liekov. Zástupca farmaceutickej firmy omdlel priamo počas tlačovej konferencie

Na tlačovej konferencii s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo štvrtok skolaboval zástupca farmaceutickej firmy. Šéf Bieleho domu neskôr oznámil, že mužovi bola poskytnutá lekárska starostlivosť a že je v poriadku. Informoval o tom spravodajský server stanice Fox News a ďalšie americké médiá.

Muž omdlel pri tlačovej konferencii, na ktorej Trump ohlasoval dohodu s farmaceutickými spoločnosťami, ktorá povedie k zníženiu ceny liekov na chudnutie. Dotyčného vzápätí položilo na podlahu viacero prítomných hostí a tlačová konferencia bola prerušená. Prezidentova hovorkyňa Karoline Leavittová povedala, že dotyčný zastupoval jednu z farmaceutických firiem zapojených do dohody a že mu zdravotníci Bieleho domu poskytli okamžitú starostlivosť.

Zhruba po pol hodine tlačová konferencia pokračovala a Trump oznámil, že jednému z prítomných predstaviteľov firiem sa urobilo nevoľno, ale že je v poriadku.

Stanica ABC News s odvolaním sa na farmaceutickú firmu Eli Lilly uviedla, že muž, ktorý omdlel, bol jedným z jej hostí a že už je v poriadku. „Ak ste niekedy boli v Oválnej pracovni, tak viete, že sa tam dlho stojí a že je tam teplo. Som rád, že môžem povedať, že zdravotnícky personál Bieleho domu odviedol skvelú prácu. Darí sa mu dobre, takže nie je dôvod na obavy,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Eli Lilly David Ricks. Pôvodne bol muž identifikovaný ako predstaviteľ farmaceutickej spoločnosti Novo Nordisk Gordon Findlay, no hovorca tejto firmy uviedol, že Findlay na tlačovej konferencii nebol.

