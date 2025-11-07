Výbuchy v Jakarte zranili desiatky ľudí, polícia vyšetruje 17-ročného študenta

Polícia uviedla, že kvôli výbuchom potrebovalo ošetrenie v nemocnici 55 ľudí. „Niektorí sú zranení ľahko, iní stredne ťažko. Niektorí zranení už mohli opustiť nemocnicu,“ povedal šéf miestnej polície Asep Edi Suheri. Podľa bezpečnostných zložiek tvoria väčšinu zranených študenti, pričom približne 20 z nich zostáva v starostlivosti lekárov. Traja ľudia utrpeli ťažké zranenia, doplnil Suheri. Polícia neskôr doplnila, že výbuchy si zatiaľ nevyžiadali obete na životoch.
Polícia uviedla, že v súvislosti s prípadom vyšetruje 17-ročného študenta zasiahnutej školy a snaží sa zistiť motív. Zástupca predsedu snemovne Sufmi Dasco Ahmad navštívil zranených v nemocnici. Médiám oznámil, že podozrivý študent musel podstúpiť operáciu.
Očití svedkovia podľa agentúry AP opísali, že okolo poludnia miestneho času (ráno SEČ) počuli najmenej dva hlasné výbuchy práve v momente, keď začali modlitby v školskej mešite na severe Jakarty. Z budovy sa podľa nich valil hustý sivý dym. Agentúra Reuters uvádza, že podľa záberov z miestnych televíznych staníc nevznikli na mešite žiadne rozsiahle škody.