Poľský premiér Tusk obvinil prezidenta Nawrockého, že vedie vojnu proti vláde

"Všetci čakali. Prišli hrdinovia aj ich príbuzní. Ale prezident sa rozhodol nepodpísať tieto (návrhy na) povýšenie. Je to ďalší diel jeho vojny s vládou. Aby sa človek stal prezidentom, nestačí vyhrať voľby, "vyhlásil Tusk. Povedal, že nevie, prečo sa prezident takto rozhodol, a pripomenul, že povyšovanie do prvej dôstojníckej hodnosti pred sviatkom poľskej nezávislosti, ktorý pripadá na 11. novembra, sa v krajine už stalo tradíciou.
Minister Tomasz Siemoniak, ktorý má v Tuskovej vláde na starosti koordináciu osobitných služieb, označil prezidentovo odmietnutie za „bezprecedentné“ a za „úder bezpečnosti štátu a ranu ľuďom, ktorí chcú slúžiť Poľsku“.
Denník Gazeta Wyborcza naznačil, že povyšovanie pravdepodobne blokuje Nawrockého blízky spolupracovník Slawomir Cenckiewicz, ktorému vojenská kontrarozviedka odobrala previerku pre prístup k utajeným informáciám.
Denník poznamenal, že návrhy na povýšenie absolventov vojenských škôl či dôstojníckych kurzov na podporučíky patria k najčastejšie podpisovaným dokumentom v kancelárii hlavy štátu. Ročne ich bývajú stovky. Za predchádzajúcich prezidentov sa nestalo, že by ich niekto odmietol podpísať.
Nawrocki bol tento rok zvolený hlavou štátu ako kandidát podporovaný najsilnejšou opozičnou stranou Právo a spravodlivosť po tom, ako v druhom kole prezidentských volieb porazil kandidáta Tuskovho zoskupenia, varšavského primátora Rafala Trzaskowského.