Pravda Správy Svet Trump privítal Orbána v Bielom dome. Hovoriť budú o stretnutí s Putinom

Trump privítal Orbána v Bielom dome. Hovoriť budú o stretnutí s Putinom

Prezident Spojených štátov Donald Trump dnes privítal maďarského premiéra Viktora Orbána v Bielom dome. Trump vyhlásil, že s ním chce rokovať o budúcej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Orbán následne pred novinármi vyhlásil, že Maďarsko a Spojené štáty vedú ako jediné promierovú politiku, pokiaľ ide o ukončenie vojny na Ukrajine. Kyjev od februára 2022 vzdoruje ruskej invázii.

07.11.2025 19:00
Trump Foto:
Americký prezident Donald Trump
Maďarského premiéra sprevádza do USA početná delegácia vrátane šiestich ministrov, okrem iného hospodárstva a obrany.

Vlani maďarský premiér trikrát navštívil Trumpa v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago, z toho dvakrát ešte predtým, ako bol republikán zvolený za prezidenta v novembrových voľbách.

Popletený Trump: Orbán ako líder... Turecka?
Orbán je zároveň jedným z mála lídrov krajín EÚ, ktorý má blízko k Trumpovi aj k Putinovi a ktorý nedávno vyhlásil, že zákaz dovozu ruskej ropy do európskych krajín je z maďarského pohľadu chybný.

