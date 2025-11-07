Poučila ich vojna na Ukrajine. Americká armáda spúšťa masívny nákup dronov

Štátny tajomník v piatok navštívil arzenál pozemných síl Picatinny. Podľa jeho slov si Spojené štáty berú ponaučenie z ruskej vojny na Ukrajine, ktorá sa vyznačuje nasadením dronov v bezprecedentnom rozsahu.
Malé a lacné drony sa podľa neho osvedčili ako jedna z najúčinnejších zbraní a nasadenie konvenčných vojenských lietadiel je pomerne vzácne kvôli hustému sústredeniu protilietadlových systémov v blízkosti frontových línií.
Driscoll tvrdí, že Ukrajina a Rusko dokážu ročne vyrobiť štyri milióny dronov a Čína pravdepodobne až dvakrát toľko. Dôležité je preto podľa neho naštartovať domácu výrobu dronov v USA, vrátane produkcie základných komponentov akými sú motory, senzory alebo batérie. Upozornil, že Čína dominuje vo výrobe mnohých súčiastok pre drony.
„Očakávame, že v priebehu najbližších dvoch až troch rokov nakúpime najmenej milión dronov. A očakávame, že o rok alebo dva budeme v prípade konfliktu schopní aktivovať dodávateľský reťazec, ktorý je dostatočne rozsiahly a robustný na to, aby sme mohli vyrobiť toľko dronov, koľko budeme potrebovať. Je to veľká výzva. Ale je to výzva, ktorú sme schopní zvládnuť," vyhlásil Driscoll.