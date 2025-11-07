Pravda Správy Svet Dánsko zakáže prístup na sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov

Dánsko zavedie minimálny vek 15 rokov pre prístup na sociálne siete, oznámila v piatok tamojšia vláda. Rodičia však dostanú možnosť povoliť svojim deťom zaregistrovať sa na takýchto platformách od veku 13 rokov.

Zámerom tohto kroku je lepšie chrániť deti a mladých ľudí v digitálnom svete, v ktorom škodlivý obsah a komerčné záujmy priveľmi ovplyvňujú ich každodenný život a detstvo, uviedlo dánske ministerstvo digitalizácie.

Deti by tak podľa neho mali dostať viac času na oddych, hranie a osobný rozvoj, kým si vytvoria profily na sieťach spájané s určitými rizikami.

Stanovenie vekovej hranice je výsledkom politickej dohody pravicových, ľavicových a stredových strán v krajine. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tieto plány naplnia a konkrétne ktorých sociálnych sietí sa budú týkať. Úmyslom je cieliť ich na najväčšie platformy.

Dánsko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré podnikajú kroky k obmedzeniu sociálnych médií pre deti. Kodaň v júli pri preberaní predsedníctva v Rade EÚ uviedla, že chce túto otázku presadzovať v celej Únii. Prvý zákaz používania sociálnych sietí deťmi prijala vlani v decembri Austrália, kde minimálny vek stanovili na 16 rokov.

