Dánsko zakáže prístup na sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov

Zámerom tohto kroku je lepšie chrániť deti a mladých ľudí v digitálnom svete, v ktorom škodlivý obsah a komerčné záujmy priveľmi ovplyvňujú ich každodenný život a detstvo, uviedlo dánske ministerstvo digitalizácie.
Deti by tak podľa neho mali dostať viac času na oddych, hranie a osobný rozvoj, kým si vytvoria profily na sieťach spájané s určitými rizikami.
Stanovenie vekovej hranice je výsledkom politickej dohody pravicových, ľavicových a stredových strán v krajine. Zatiaľ nie je jasné, kedy sa tieto plány naplnia a konkrétne ktorých sociálnych sietí sa budú týkať. Úmyslom je cieliť ich na najväčšie platformy.
Dánsko patrí medzi prvé krajiny EÚ, ktoré podnikajú kroky k obmedzeniu sociálnych médií pre deti. Kodaň v júli pri preberaní predsedníctva v Rade EÚ uviedla, že chce túto otázku presadzovať v celej Únii. Prvý zákaz používania sociálnych sietí deťmi prijala vlani v decembri Austrália, kde minimálny vek stanovili na 16 rokov.Čítajte viac Španielsko chce zakázať sociálne siete ľuďom mladším ako 16 rokov