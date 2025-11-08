Pravda Správy Svet Azerbajdžan nasadí svoje mierové jednotky do Gazy až po úplnom skončení bojov

Azerbajdžan nasadí svoje mierové jednotky do Gazy až po úplnom skončení bojov

Azerbajdžan vyšle svoje jednotky do Pásma Gazy len v prípade, že tam úplne skončia boje medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V piatok to agentúre Reuters prezradil zdroj z azerbajdžanskej vlády.

08.11.2025 07:20
Israel Palestinians Gaza Foto: ,
Palestínčania prechádzajú cez skazu spôsobenú izraelskou leteckou a pozemnou ofenzívou v meste Gaza, štvrtok 23. októbra 2025.
debata

Azerbajdžan, Indonézia, Spojené arabské emiráty, Egypt, Katar a Turecko rokujú so Spojenými štátmi o nasadení svojich jednotiek do Pásma Gazy, kde by mali pôsobiť v rámci Medzinárodných stabilizačných síl. Ich úlohou bude vyškoliť palestínsku políciu, zabezpečiť pohraničné oblasti a zabrániť pašovaniu zbraní pre Hamas. Celkovo by tam mohli nasadiť až 20.000 vojakov.

„Nechceme vystaviť našich vojakov nebezpečenstvu. To je možné len v prípade, ak budú vojenské operácie úplne zastavené,“ uviedol azerbajdžanský zdroj, ktorý poznamenal, že rozhodnutie by musel schváliť parlament. Predseda parlamentného výboru pre bezpečnosť povedal agentúre Reuters, že zatiaľ k tejto veci nedostal žiadny návrh.

Spojené štáty v rezolúcii predloženej Organizácii Spojených národov navrhujú, aby mali stabilizačné sily oprávnenie „použiť všetky potrebné opatrenia“ – v prípade potreby aj silu – na splnenie svojho mandátu stabilizovať situáciu v Gaze. Na starosti by mali aj „zaistenie procesu demilitarizácie Pásma Gazy vrátane zničenia a prevencie obnovy vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry, ako aj trvalé vyradenie zbraní neštátnych ozbrojených skupín“.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #Hamas #Pásmo Gazy #Gaza
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"