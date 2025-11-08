Azerbajdžan nasadí svoje mierové jednotky do Gazy až po úplnom skončení bojov

Azerbajdžan, Indonézia, Spojené arabské emiráty, Egypt, Katar a Turecko rokujú so Spojenými štátmi o nasadení svojich jednotiek do Pásma Gazy, kde by mali pôsobiť v rámci Medzinárodných stabilizačných síl. Ich úlohou bude vyškoliť palestínsku políciu, zabezpečiť pohraničné oblasti a zabrániť pašovaniu zbraní pre Hamas. Celkovo by tam mohli nasadiť až 20.000 vojakov.
„Nechceme vystaviť našich vojakov nebezpečenstvu. To je možné len v prípade, ak budú vojenské operácie úplne zastavené,“ uviedol azerbajdžanský zdroj, ktorý poznamenal, že rozhodnutie by musel schváliť parlament. Predseda parlamentného výboru pre bezpečnosť povedal agentúre Reuters, že zatiaľ k tejto veci nedostal žiadny návrh.
Spojené štáty v rezolúcii predloženej Organizácii Spojených národov navrhujú, aby mali stabilizačné sily oprávnenie „použiť všetky potrebné opatrenia“ – v prípade potreby aj silu – na splnenie svojho mandátu stabilizovať situáciu v Gaze. Na starosti by mali aj „zaistenie procesu demilitarizácie Pásma Gazy vrátane zničenia a prevencie obnovy vojenskej, teroristickej a útočnej infraštruktúry, ako aj trvalé vyradenie zbraní neštátnych ozbrojených skupín“.