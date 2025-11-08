ONLINE: Zelenskyj: Zabili sme najviac Rusov od začiatku vojny. Pokrovsk v ruinách, ruskí vojaci zvyšujú tlak

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 354 dní
8:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil počet ruských okupantov zabitých dronmi v októbri, píše agentúra Unian.
„V októbri máme len vďaka bezpilotným lietadlám 25 000 nepriateľských obetí, čiže mŕtvych ruských okupantov. Je to jednoznačné číslo, pretože toto všetko je potvrdené videom. Máme program a za akcie s videopotvrdením udeľujeme bonusové body. Takže toto je jasné číslo. Bez videopotvrdenia je to ďalších 2 000 – 3 000,“ povedal .
Podľa neho ide o najväčší počet strát pre Rusko od začiatku totálnej vojny za jeden mesiac. Rusko podľa neho zúrivo útočí na Pokrovsk, aby to mohlo využiť pri presadzovaní svojich požiadaviek.
„Rusko sa veľmi obáva silných rozhodnutí USA, ak na bojisku nedôjde k úspechu. Preto je pre Rusko kľúčové urobiť všetko pre to, aby skutočne dobylo Pokrovsk, v akejkoľvek forme, a preukázalo úspech na bojisku, či už presunom na Vovčansk, alebo niečím iným… A potom sa budú môcť pokúsiť priviesť späť tento naratív – povedali sme vám, že dobyjeme Donbas, povedali sme vám, aby ste prinútili prezidenta (Zelenského) a Ukrajincov opustiť Donbas, pretože východnú Ukrajinu nepochybne aj tak dobyjeme. Prinúťte ho a potom budeme medzi sebou rokovať,“ vysvetlil podľa Unianu Zelenskyj.
Podľa jeho názoru je to faktor, ktorý by mohol ovplyvniť zavedenie sankcií alebo odloženie nejakého sankčného balíka. „Pretože, viete, všetci čakajú,“ povedal Zelenskyj.
V Pokrovsku výrazne prevyšuje počet Rusov počet ukrajinských bojovníkov. Tempo a charakter akcií nepriateľa naznačujú, že vytvára podmienky pre ďalšie čistenie mesta. Uviedol to ukrajinský vojak s volacím prezývkou „Mučnoj“ na svojom Telegram kanáli, informovala agentúra Unian. Vyhlásil, že to už nie je sivá zóna.
„Situácia sa nielen zhoršuje; pomaly sa preklápa do červenej zóny. To, čo sa teraz nazýva ‚sivá zóna‘, nevyzerá ako rovnocenný boj, ale skôr jednoducho početná výhoda zo strany nepriateľa,“ povedal vojak. Podľa neho je v niektorých oblastiach momentálne 20-krát viac Rusov ako ukrajinských vojakov.
Podľa ukrajinského vojaka je taktická situácia v meste nasledovná: jedna nepriateľská skupina drží severozápadné krídlo, aby odviedla pozornosť a zabránila vstupu nových síl, zatiaľ čo iná preniká z východu, aby zablokovala únikové cesty a získala palebnú kontrolu. „Mučnoj“ sa domnieva, že ak sa nepriateľovi podarí uspieť, „mesto by sa mohlo ocitnúť v tesnom obkľúčení a potom bude tlak na obranu systematický, nie chaotický“.
Vojak poznamenal, že mesto ešte nebolo dobyté nepriateľom, ale tempo a povaha jeho konania „neboli len manévrom, ale metodickou prípravou pozícií a vytváraním podmienok pre ďalšie čistenie".
8:00 Rusko v noci na sobotu podniklo masívny útok na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, bombardovanie a výpadky prúdu hlási rad miest. Podľa agentúry AFP to uviedla ukrajinská ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková. S následkami útokov sa potýkajú napríklad Charkovská, Sumská alebo Odeská oblasť.
„Nepriateľ podnikol ďalší masívny útok proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre. Z toho dôvodu boli na množstvo miest nasadené núdzové energetické zdroje,“ napísala ministerka na facebooku.
Ukrajina sa bráni ruskej vojenskej agresii už štvrtý rok, súčasťou bojov sú vzdušné útoky a ostreľovanie, ktoré podnikajú obe krajiny. Rusko v posledných týždňoch opäť zintenzívnilo údery na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Moskva sa od začiatku invázie každý rok s prichádzajúcou zimou snaží ochromiť ukrajinskú energetickú sieť v snahe narušiť morálku obyvateľov napadnutej krajiny a tiež jej vojenskú výrobu, napísala už skôr agentúra AP.
Vo štvrtok sa kvôli ruskému útoku ocitlo bez elektrického prúdu osem uhoľných baní v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, kde bolo tou dobou v podzemí 2595 baníkov.