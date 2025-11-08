Tornádo pustošilo juh Brazílie, päť ľudí zahynulo a 130 bolo zranených

O obetiach v zhruba 14-tisícovom meste Rio Bonito do Iguazu informovala civilná obrana juhobrazilského štátu Paraná. Podľa nej je tiež najmenej 30 ľudí ťažko a stredne ťažko zranených a stovka ďalších osôb ľahko zranená.
Civilná obrana odhadla, že vietor dosahoval rýchlosť medzi 180 až 250 kilometrami za hodinu. Na záberoch z miesta sú vidieť trosky budov, čiastočne zničené konštrukcie aj zničené a vysklené automobily. Web G1 dodal, že záchranné tímy situáciu v zasiahnutých oblastiach popísali ako „vojnové scény“.
„Civilná obrana a naše bezpečnostné zložky sú v pohotovosti, mobilizované a sledujú mestá zasiahnuté silnými búrkami. Vyjadrujeme solidaritu s obyvateľmi postihnutých oblastí. Situáciu naďalej pozorne sledujeme,“ napísal na sociálnej sieti X guvernér štátu Ratinho Júnior.
Meteorologický ústav udržuje výstrahu pred búrkami, ktorá platí ako pre Paraná, tak aj pre južnejšie štáty Santa Catarina a Rio Grande do Sul.