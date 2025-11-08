Počet obetí havárie nákladného lietadla pri Louisville v USA stúpol na 14

Informoval o tom starosta mesta Craig Greenberg. Spoločnosť až do odvolania stiahla z prevádzky lietadlá McDonnell-Douglas MD-11, napísala agentúra Reuters.
Lietadlo tohto typu podľa Úradu pre dozor nad civilným letectvom (FAA) havarovalo v utorok okolo 17:15 (23:15 SEČ). Po vzlete z medzinárodného letiska Muhammada Aliho mal stroj pokračovať do Honolulu na Havaji. Ľavé krídlo lietadla začalo horieť a motor odpadol tesne pred tým, než stroj havaroval a explodoval, uviedol podľa AP Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB), ktorého tím vyšetrovateľov nehodu na mieste vyšetruje. Úrad našiel čiernu skrinku a záznamník hlasov v kokpite, vyšetrovanie príčin havárie pokračuje.
Starosta v piatok uviedol, že sa na mieste nehody tri dni po nej pátraciemu tímu podarilo objaviť už 14. telo.
Medzi mŕtvymi sú podľa úradov traja členovia posádky aj ľudia, ktorí boli v čase havárie na zemi. Miestne nemocnice uviedli, že v súvislosti s nehodou ošetrili približne 20 ľudí.