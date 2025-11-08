Pravda Správy Svet Počet obetí havárie nákladného lietadla pri Louisville v USA stúpol na 14

Počet obetí havárie nákladného lietadla pri Louisville v USA stúpol na 14

Na najmenej 14 vzrástol počet obetí nešťastia, pri ktorom sa v utorok blízko medzinárodného letiska v meste Louisville v americkom štáte Kentucky krátko po vzlete zrútilo nákladné lietadlo doručovacej spoločnosti United Parcel Service (UPS).

08.11.2025 08:49
Louisville UPS Plane Crash Foto:
Fotografia poskytnutá Národnou radou pre bezpečnosť dopravy zobrazuje miesto havárie lietadla spoločnosti UPS vo štvrtok 6. novembra 2025 v Louisville v štáte Kentucky.
debata
Lietadlo spoločnosti UPS sa zrútilo krátko po štarte, po náraze do zeme explodovalo
Video

Informoval o tom starosta mesta Craig Greenberg. Spoločnosť až do odvolania stiahla z prevádzky lietadlá McDonnell-Douglas MD-11, napísala agentúra Reuters.

Lietadlo tohto typu podľa Úradu pre dozor nad civilným letectvom (FAA) havarovalo v utorok okolo 17:15 (23:15 SEČ). Po vzlete z medzinárodného letiska Muhammada Aliho mal stroj pokračovať do Honolulu na Havaji. Ľavé krídlo lietadla začalo horieť a motor odpadol tesne pred tým, než stroj havaroval a explodoval, uviedol podľa AP Národný úrad pre bezpečnosť v doprave (NTSB), ktorého tím vyšetrovateľov nehodu na mieste vyšetruje. Úrad našiel čiernu skrinku a záznamník hlasov v kokpite, vyšetrovanie príčin havárie pokračuje.

Starosta v piatok uviedol, že sa na mieste nehody tri dni po nej pátraciemu tímu podarilo objaviť už 14. telo.

Medzi mŕtvymi sú podľa úradov traja členovia posádky aj ľudia, ktorí boli v čase havárie na zemi. Miestne nemocnice uviedli, že v súvislosti s nehodou ošetrili približne 20 ľudí.

Louisville UPS lietadlo, pád, zrútenie Čítajte viac Lietadlo spoločnosti UPS sa zrútilo krátko po štarte, po náraze explodovalo. Obete hlásia aj zo zeme
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #USA #Kentucky #letecká havária #letecká doprava
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"