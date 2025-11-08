Pravda Správy Svet Chudobní Američania sú bez potravinovej pomoci za miliardy dolárov. Trumpovu stopku súd požehnal

Najvyšší súd Spojených štátov v piatok umožnil administratíve prezidenta Donalda Trumpa dočasne nevyplácať potravinovú pomoc chudobným Američanom. Súd na poslednú chvíľu zablokoval platnosť rozhodnutia nižšieho justičného orgánu, podľa ktorého mala vláda od piatku pomoc 42 miliónom ľudí opäť vyplácať, aj v čase platobnej neschopnosti. Informujú o tom agentúry Reuters a AP.

08.11.2025 09:33
debata (4)

Už pred týždňom federálne súdy rozhodli, že vláda musí v novembri za použitia núdzových prostriedkov pokračovať vo financovaní Programu doplnkovej potravinovej pomoci (SNAP), ktorý sa chystala od 1. novembra zmraziť. Administratíva sa preto rozhodla v novembri použiť 4,65 miliardy dolárov z núdzového fondu, čo by vystačilo na pokrytie zhruba polovice obvyklých dávok. Zvyšných 600 miliónov z fondu, v ktorom je celkom 5,25 miliardy dolárov, by išlo na financovanie administratívnych nákladov jednotlivých štátov spojených s vyplácaním dávok. Do ďalších rezerv ale vláda siahnuť odmietla, čo viedlo k ďalšej žalobe.

Federálny súd na jej základe vo štvrtok nariadil vláde pomoc do piatku vyplatiť. Vládni právnici sa preto obrátili na odvolací súd, ktorý však odmietol v takom krátkom čase rozhodnúť. Podnet na najvyšší súd vzápätí vláde vyšiel a súd rozhodol, že môže potravinovú pomoc blokovať do okamihu, než uplynie 48 hodín od rozhodnutia spomínaného odvolacieho súdu v Bostone.

Ďalší vývoj sporu o potravinovú pomoc nie je celkom jasný a závisí od možného riešenia pre vládne financie. Biely dom zodpovednosť pripisuje zákonodarcom z Demokratickej strany, pretože pri hlasovaní v Senáte opakovane zablokovali návrhy zákona o dočasnom financovaní vlády predložený republikánmi, ktorý už schválila Snemovňa reprezentantov. Demokrati v Senáte za jeho podporu požadujú ústupky vo forme zrušenia škrtov v zdravotnom poistení, ktoré republikáni nie sú ochotní akceptovať. Federálna vláda nemá schválené financovanie od 1. októbra, kedy v Spojených štátoch začal nový rozpočtový rok.

