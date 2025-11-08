Chudobní Američania sú bez potravinovej pomoci za miliardy dolárov. Trumpovu stopku súd požehnal

Už pred týždňom federálne súdy rozhodli, že vláda musí v novembri za použitia núdzových prostriedkov pokračovať vo financovaní Programu doplnkovej potravinovej pomoci (SNAP), ktorý sa chystala od 1. novembra zmraziť. Administratíva sa preto rozhodla v novembri použiť 4,65 miliardy dolárov z núdzového fondu, čo by vystačilo na pokrytie zhruba polovice obvyklých dávok. Zvyšných 600 miliónov z fondu, v ktorom je celkom 5,25 miliardy dolárov, by išlo na financovanie administratívnych nákladov jednotlivých štátov spojených s vyplácaním dávok. Do ďalších rezerv ale vláda siahnuť odmietla, čo viedlo k ďalšej žalobe.
Federálny súd na jej základe vo štvrtok nariadil vláde pomoc do piatku vyplatiť. Vládni právnici sa preto obrátili na odvolací súd, ktorý však odmietol v takom krátkom čase rozhodnúť. Podnet na najvyšší súd vzápätí vláde vyšiel a súd rozhodol, že môže potravinovú pomoc blokovať do okamihu, než uplynie 48 hodín od rozhodnutia spomínaného odvolacieho súdu v Bostone.Čítajte viac Americký sudca nariadil Trumpovej administratíve plné pokrytie potravinovej pomoci za november
Ďalší vývoj sporu o potravinovú pomoc nie je celkom jasný a závisí od možného riešenia pre vládne financie. Biely dom zodpovednosť pripisuje zákonodarcom z Demokratickej strany, pretože pri hlasovaní v Senáte opakovane zablokovali návrhy zákona o dočasnom financovaní vlády predložený republikánmi, ktorý už schválila Snemovňa reprezentantov. Demokrati v Senáte za jeho podporu požadujú ústupky vo forme zrušenia škrtov v zdravotnom poistení, ktoré republikáni nie sú ochotní akceptovať. Federálna vláda nemá schválené financovanie od 1. októbra, kedy v Spojených štátoch začal nový rozpočtový rok.