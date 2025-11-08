Pri požiari skladu parfumov v Turecku zahynulo šesť ľudí

Požiar dvojposchodovej budovy, ktorá slúžila ako sklad a výrobňa parfémov, vypukol okolo 7:00 SEČ v priemyselnom meste Dilovasi, asi 50 kilometrov juhovýchodne od Istanbulu. Agentúra AP s odvolaním sa na miestne médiá napísala, že nešťastiu predchádzalo niekoľko výbuchov. Na miesto boli okamžite vyslaní záchranári a hasiči, ktorí oheň uhasili počas hodiny, dodala.
„Počul som výbuch a keď som vyšiel von, videl som niekoho horieť. Toho muža som uhasil hadicou zo záhrady. Počul som hlasy vo vnútri, ale kvôli ohňu som tam nemohol. Hovoria, že vo vnútri bolo štyri až päť ľudí. Počul som výkriky, ale nemohol som dovnútra,“ povedal podľa webu Türkiye.
Šesť ľudí prišlo o život a jeden zostáva v nemocnici. Budova je vážne poškodená a príčiny požiaru sa vyšetrujú, povedal guvernér provincie Kocaeli, kde sa Dilovasi nachádza.