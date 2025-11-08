Pravda Správy Svet Novým predsedom strany TOP 09 sa stal Matěj Ondřej Havel. Chce vládnuť po Babišovi

Novým predsedom strany TOP 09 sa stal Matěj Ondřej Havel. Chce vládnuť po Babišovi

Zástupcovia českej strany TOP 09 si v sobotu zvolili za svojho nového lídra súčasného podpredsedu Matěja Ondřeja Havla, ktorý vo funkcii vystrieda Markétu Pekarovú Adamovú. TASR o tom píše podľa správy serveru Novinky.cz.

08.11.2025 13:24
Matěj Ondřej Havel Foto: ,
Matěj Ondřej Havel na povolebnom sneme strany TOP 09 8 . novembra 2025 v Prahe.
debata

„Chcel by som byť predsedom TOP 09, ktorá vyniká svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou, smeruje k vyšším volebným ziskom, je vnútorne živou stranou, vedie dialóg so svojimi členmi na všetkých úrovniach a dáva priestor osobnostiam z celého krajiny, vrátane mladých ľudí,“ povedal Havel vo svojom prejave ešte pred samotným hlasovaním. Dodal, že chce, aby si strana zachovala svoj prozápadný postoj a bola konštruktívnou opozíciou so “skutočným programom".

„Budeme pripravení na vstup TOP 09 do vlády a vypracujeme scenár pre éru po Babišovi. Chcel by som viesť stranu, ktorá bude schopná spolupracovať s demokratickými silami,“ zdôraznil.

Babiš dáva Okamurovi a Motoristom politickú príučku: Už nič nekomentujte. Ministra financií nazval zločincom
Video

Z celkového počtu 171 hlasov členov strany získal 120.

Strana si taktiež zvolila prvého podpredsedu, ktorým sa so ziskom 110 hlasov stal šéf pražskej pobočky TOP 09 Jiří Pospíšil. Na poste tak vystrieda Vlastimila Válka.

Odchádzajúca predsedníčka Pekarová Adamová vo svojom prejave vyzvala k ďalšej spolupráci s ostatnými stranami. „Prosím, neuzatvárajte sa, buďte naďalej otvorení spolupráci. Medzi sebou, v TOP 09, ale aj s ostatnými,“ povedala.

Okamura Čítajte viac Boj o vlajku. Okamura dal hneď po nástupe odstrániť ukrajinskú vlajku z parlamentu. ODS a Piráti ju tam vrátili

Odchádzajúca šéfka strany a bývalá predsedníčka PSP oznámila svoj odchod z vysokej politiky na začiatku roka. Krok zdôvodnila zdravotnými problémami.

Na zjazde sa ako hostia zúčastnili zástupcovia ostatných strán odchádzajúcej vlády. Odchádzajúci premiér a predseda ODS Petr Fiala poďakoval Pekarovej Adamovej a ďalším politikom TOP 09 a vyzval k ďalšej spolupráci. „Ak stredopravé politické spektrum zostane tak roztrieštené, naše strany čakajú ďalšie porážky,“ varoval.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Česko #TOP 09 #Matěj Ondřej Havel
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"