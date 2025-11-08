Novým predsedom strany TOP 09 sa stal Matěj Ondřej Havel. Chce vládnuť po Babišovi

„Chcel by som byť predsedom TOP 09, ktorá vyniká svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou, smeruje k vyšším volebným ziskom, je vnútorne živou stranou, vedie dialóg so svojimi členmi na všetkých úrovniach a dáva priestor osobnostiam z celého krajiny, vrátane mladých ľudí,“ povedal Havel vo svojom prejave ešte pred samotným hlasovaním. Dodal, že chce, aby si strana zachovala svoj prozápadný postoj a bola konštruktívnou opozíciou so “skutočným programom".
„Budeme pripravení na vstup TOP 09 do vlády a vypracujeme scenár pre éru po Babišovi. Chcel by som viesť stranu, ktorá bude schopná spolupracovať s demokratickými silami,“ zdôraznil.
Z celkového počtu 171 hlasov členov strany získal 120.
Strana si taktiež zvolila prvého podpredsedu, ktorým sa so ziskom 110 hlasov stal šéf pražskej pobočky TOP 09 Jiří Pospíšil. Na poste tak vystrieda Vlastimila Válka.
Odchádzajúca predsedníčka Pekarová Adamová vo svojom prejave vyzvala k ďalšej spolupráci s ostatnými stranami. „Prosím, neuzatvárajte sa, buďte naďalej otvorení spolupráci. Medzi sebou, v TOP 09, ale aj s ostatnými," povedala.
Odchádzajúca šéfka strany a bývalá predsedníčka PSP oznámila svoj odchod z vysokej politiky na začiatku roka. Krok zdôvodnila zdravotnými problémami.
Na zjazde sa ako hostia zúčastnili zástupcovia ostatných strán odchádzajúcej vlády. Odchádzajúci premiér a predseda ODS Petr Fiala poďakoval Pekarovej Adamovej a ďalším politikom TOP 09 a vyzval k ďalšej spolupráci. „Ak stredopravé politické spektrum zostane tak roztrieštené, naše strany čakajú ďalšie porážky,“ varoval.