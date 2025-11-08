Úplatky, sprenevera. Putin vymenil námestníka zodpovedného za vybavenie armády

Bulyga bol námestníkom ministra obrany od jari minulého roka. Do funkcie nastúpil krátko pred tým, ako viac ako desiatka ľudí, vrátane trojice bývalých námestníkov rezortu obrany, bola zatknutá kvôli obvineniu zo sprenevery alebo brania úplatkov.
Tajomníkom bezpečnostnej rady je od vlaňajšieho mája niekdajší dlhoročný minister obrany Sergej Šojgu, ktorý bol na čele prezidentovho poradného orgánu pre otázky národnej bezpečnosti menovaný po tom, čo ruskú armádu sprevádzala séria korupčných škandálov a kritika kvôli jej výkonom počas invázie na Ukrajinu.
Bulygu na poste námestníka ministra obrany nahradil Alexander Sančik, ktorý doteraz velil vojskám Južného vojenského okruhu. Ruskojazyčný servis BBC pripomína, že k nemu tento rok v septembri Rusko pripojilo štyri ukrajinské regióny, ktoré Moskva anektovala v roku 2022. Ide o Doneckú, Luhanskú, Záporožskú a Chersonskú oblasť. Už skôr do neho bol začlenený aj Krym a Sevastopoľ. Krymský polostrov, ktorého je Sevastopoľ najväčším mestom, Rusko zabralo Ukrajine už v roku 2014.