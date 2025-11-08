Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii skoro milión korún, peniaze dá na charitu

OPRAVA: Nahradili sme na konci 3. odseku chybnú informáciu denníka Blesk, že výhry v lotériách sa zdaňujú až od jedného milióna korún.
„Pol milióna dám na opravu kostolov na Broumovsku, Kraboši a svätej Anny v Libavej. Zvyšok rozdelím konkrétnym ľuďom v Českej republike, ktorí potrebujú pomoc,“ povedal dnes Zdechovský denníku Blesk.
Politik vyhral druhé poradie v Športke, čo mu vynieslo 933 552 korún (38 422 eur). „Všetky peniaze pôjdu na charitu,“ napísal v piatok večer vo svojom príspevku. Z výhry odvedie štátu daň. „Od roku 2024 platí, že výhry z lotérie a tomboly sú zdanené v okamihu, keď hodnota jednotlivej výhry presiahne 50 000 Kč. Daň je 15 percent z výhry,“ oznámila ČTK hovorkyňa spoločnosti Sazka Dita Stejskalová.
Zdechovský bol v rokoch 2020 až 2022 podpredsedom KDU-ČSL, poslancom Európskeho parlamentu je od júla 2014.