Europoslanec Zdechovský vyhral v lotérii skoro milión korún, peniaze dá na charitu

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) vyhral v lotérii viac ako 933 000 korún, všetky vyhrané peniaze venuje na charitu. Uviedol to na sieti X. Necelý milión korún rozdelí - polovica pôjde na opravu kostolov, zvyšok na pomoc konkrétnym ľuďom v Česku.

08.11.2025 15:25 , aktualizované: 15:41
OPRAVA: Nahradili sme na konci 3. odseku chybnú informáciu denníka Blesk, že výhry v lotériách sa zdaňujú až od jedného milióna korún.

„Pol milióna dám na opravu kostolov na Broumovsku, Kraboši a svätej Anny v Libavej. Zvyšok rozdelím konkrétnym ľuďom v Českej republike, ktorí potrebujú pomoc,“ povedal dnes Zdechovský denníku Blesk.

Politik vyhral druhé poradie v Športke, čo mu vynieslo 933 552 korún (38 422 eur). „Všetky peniaze pôjdu na charitu,“ napísal v piatok večer vo svojom príspevku. Z výhry odvedie štátu daň. „Od roku 2024 platí, že výhry z lotérie a tomboly sú zdanené v okamihu, keď hodnota jednotlivej výhry presiahne 50 000 Kč. Daň je 15 percent z výhry,“ oznámila ČTK hovorkyňa spoločnosti Sazka Dita Stejskalová.

Zdechovský bol v rokoch 2020 až 2022 podpredsedom KDU-ČSL, poslancom Európskeho parlamentu je od júla 2014.

