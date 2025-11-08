Pravda Správy Svet Nevedia, na čom sa dohodli? Szijjártó hovorí o neobmedzenej výnimke na ruské energie, z Washingtonu znie čosi iné

Nevedia, na čom sa dohodli? Szijjártó hovorí o neobmedzenej výnimke na ruské energie, z Washingtonu znie čosi iné

Výnimka z amerických sankcií, ktorá Maďarsku umožní naďalej bez postihu odoberať ruský plyn a ropu, potrvá jeden rok. Podľa agentúry Reuters to v piatok uviedol činiteľ Bieleho domu. O vyňatí Budapešti zo sankčného režimu informoval o niekoľko hodín skôr maďarský premiér Viktor Orbán po schôdzke s Donaldom Trumpom, o časovom obmedzení sa však nezmienil. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó podľa agentúry Reuters povedal, že výnimka je časovo neobmedzená.

08.11.2025 18:34 , aktualizované: 18:59
Donald Trump / Viktor Orbán / Foto: ,
Americký prezident Donald Trump (vľavo) krátko po príchode maďarského premiéra Viktora Orbána do Bieleho domu vo Washingtone 7. novembra 2025
debata (14)

„Dostali sme neobmedzenú výnimku z amerických sankcií na dovoz ruskej ropy a zemného plynu,“ zopakoval Szijjártó piatkové vyhlásenie Viktora Orbána po rokovaní s Donaldom Trumpom.

„Každý, kto tvrdí opak, nebol na rokovaní,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že je oveľa jednoduchšie opýtať sa tých, ktorí na rokovaniach boli.

Trump víta Orbána v Bielom dome
Video

Pre agentúru AFP predstaviteľ Bieleho domu po rokovaniach Orbána s Trumpom uviedol, že Spojené štáty v piatok poskytli Maďarsku výnimku zo sankcií na nákup ruskej ropy a plynu na jeden rok.

Tlačová agentúra MTI pôvodne informovala, že Budapešť získa časovo neobmedzenú výnimku z amerických sankcií. Podľa MTI sa výnimka vzťahuje na plynovod TurkStream a ropovod Družba. Úrad maďarského premiéra po stretnutí v tlačovej správe tiež uviedol, že USA zrušili všetky americké sankcie, ktoré mali vplyv na projekt maďarskej jadrovej elektrárne Paks II.

Donald Trump / Viktor Orbán / Čítajte viac Trump poľutoval Orbána. Maďarsku dal výnimku z amerických sankcií na ruské energie

Maďarsko sa medzitým zaviazalo nakúpiť skvapalnený zemný plyn z USA v hodnote približne 600 miliónov dolárov, uviedol pre AFP po stretnutí lídrov v Bielom dome americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.

Orbán už skôr povedal, že Maďarsko hľadá cesty, ako americké sankcie na dve najväčšie ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil a na desiatky ich dcérskych spoločností obísť. USA odvetné opatrenia zaviedli v reakcii na ruské odmietnutie návrhu ukončiť vojnu na Ukrajine. Vo štvrtok, teda pred Orbánovou návštevou, skupina demokratických i republikánskych senátorov predstavila rezolúciu vyzývajúcu Maďarsko na ukončenie závislosti na ruských energetických surovinách.

Explózia v srdci Ruska: všetky tri vetvy strategického ropovodu pri Moskve vybuchli súčasne
Video

Podľa údajov Medzinárodného menového fondu (MMF) Maďarsko vlani 74 percent plynu a 86 percent ropy pre svoju potrebu nakúpilo v Rusko, píše Reuters.

Orbán varoval, že bez dohody o výnimke zo sankcií by náklady na energie v Maďarsku dramaticky vzrástli a tvrdo by dopadli na celú ekonomiku.

Maďarsko budúci rok na jar čakajú parlamentné voľby, pred ktorými Orbán a strana Fidesz, ktorá je pri moci od roku 2010, v prieskumoch stráca na opozičné zoskupenie Tisza Pétera Magyara.

Facebook X.com 14 debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Maďarsko #Péter Szijjártó #vojna na Ukrajine #ruská ropa
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"