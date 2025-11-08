Šofér auta unikajúceho pred políciou narazil v Tampe do baru, hlásia štyri obete

Letecká hliadka policajného oddelenia v Tampe spozorovala auto, ktoré jazdilo bezohľadne po diaľnici okolo 0.40 h miestneho času (6.40 h SEČ). Ešte predtým bol strieborný sedan podľa vyhlásenia policajného oddelenia spozorovaný pri pouličných pretekoch v jednej z mestských štvrtí.
Floridská diaľničná hliadka následne vozidlo dohnala a narazila do jeho zadného nárazníka, aby ho dostala do šmyku. Ide o manéver známy ako PIT, teda špeciálnu techniku určenú na zastavenie vozidla. Táto operácia však bola neúspešná.
Vozidlo následne vyrazilo do štvrte Ybor City neďaleko centra mesta. Vodič stratil kontrolu nad vozidlom a zrazil vyše desať ľudí pred barom, uviedla polícia.
Traja ľudia zahynuli na priamo mieste a štvrtá obeť zomrela v nemocnici. Ďalšia osoba je v kritickom stave. Osem ľudí utrpelo zranenia a ich stav je už stabilizovaný. Ďalší dvaja vyviazli len s ľahkými zraneniami. Medzi obeťami a zranenými neboli žiadne deti.Čítajte viac Trump podľa exprezidenta Bidena zničil Biely dom aj demokraciu
Polícia identifikovala podozrivého ako 22-ročného Silasa Sampsona, ktorého v sobotu zadržali a následne previezli do väznice v okrese Hillsborough.
Sampson čelí štyrom obvineniam z usmrtenia pri dopravnej nehode a štyrom obvineniam z úmyselného vyhýbania sa zadržaniu s následkom vážneho ublíženia na zdraví alebo smrti. Všetky obvinenia sú trestné činy prvého stupňa.