Kúsok od tragédie. Dispečeri sú unavení, v USA pre shutdown zrušili 1000 letov. Taliani apelujú na Trumpa

Minister dopravy Sean Duffy obmedzenie prevádzky na letiskách zdôvodnil tým, že podľa FAA hlásili letoví dispečeri problémy s únavou. Pracovníci kontrolujúci letovú prevádzku musia v čase shutdownu, ktorý trvá od začiatku októbra, vykonávať svoje povolanie bez výplaty. Väčšina z nich podľa AP pracuje nadčas šesť dní v týždni. To vedie niektorých k tomu, že si hľadajú vedľajšie zamestnanie, alebo svojmu zamestnávateľovi hlásia, že sú chorí.
Rušenie letov, ktoré sa dotkne všetkých komerčných leteckých spoločností, začína na štyroch percentách letov na 40 vybraných letiskách a v utorok bude navýšené, než v piatok dosiahne desiatich percent, uviedol FAA. Je možné, že ministerstvo dopravy požiada letecké spoločnosti o zrušenie viac ako desiatich percent ich letov, pokiaľ bude počet dispečerov, ktorí sa ospravedlnia z práce, naďalej stúpať, povedal Duffy ABC News.Čítajte viac Shutdown v USA prekonal „rekord“ z čias prvej Trumpovej administratívy
FAA sa podľa Duffyho rozhodol nerušiť žiadne medzinárodné lety, pretože by tým došlo k porušeniu medzinárodných dohôd s ostatnými krajinami. Podľa ministra úrad požiadal prevádzkovateľov súkromných lietadiel, aby nelietali na 40 letísk, ktorých sa rušenie letov týka, a pomohli tak zmierniť nápor na tieto vzdušné prístavy.
Taliani tlačia na Trumpa
Taliansko sa snaží so Spojenými štátmi vyriešiť to, že talianski zamestnanci na niektorých amerických vojenských základniach nedostali výplaty kvôli shutdownu. Podľa agentúry Reuters o tom informovalo ministerstvo zahraničia v Ríme.Čítajte viac Shutdown môže pripraviť amerických vojakov v Nemecku o novembrovú výplatu
Asi 2000 civilných talianskych zamestnancov pracujúcich na leteckej základni Aviano a na základni vo Vicenze nedostalo výplatu za október, hoci sú zamestnaní na základe talianskych pracovných zmlúv, uviedlo ministerstvo. Naopak talianski pracovníci na základniach amerického námorníctva dostali výplatu včas, pretože pre námorníctvo sa vzťahujú iné pravidlá ako pre pozemné sily a letectvo.
Taliansky minister zahraničia Antonio Tajani vyzval Washington aj americké veľvyslanectvo v Ríme, aby konali rýchlo bez ohľadu na to, kedy sa shutdown skončí. „Talianske ministerstvo zahraničia požiadalo americké pozemné sily a letectvo, aby spoločne s Pentagonom preskúmali možnosť využitia ich vlastných prostriedkov na platy talianskych zamestnancov,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.