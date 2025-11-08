Chcete pracovať na vrtnej plošine? Briti si vás odvážia

Združenie firiem podnikajúce v tomto odvetví Offshore Energies UK (OEUK) stanovilo hmotnostný limit na 124,7 kilogramu vrátane oblečenia. Navijaky záchranných vrtuľníkov britskej pobrežnej stráže majú maximálnu nosnosť 249 kilogramov. Do tej je započítaná hmotnosť zachraňovaného, „priemerný“ záchranár s hmotnosťou 90,3 kilogramu, ďalej potom nosidlá a taška.
Podľa OEUK je v súčasnosti nad hmotnostným limitom 2200 zamestnancov a v najhoršom prípade im hrozí, že o prácu prídu. Združenie uvádza, že priemerná hmotnosť ľudí pracujúcich na ťažobných plošinách od roku 2008 vzrástla o skoro desať kilogramov. Britský námorný a pobrežný úrad (MCA) pritom upozorňuje, že záchranárske navijaky, ktoré sú zásadne dôležité pri záchranných operáciách na mori, nemôžu vyťahovať príliš ťažkých ľudí.Čítajte viac Podvod, aký nemá obdoby. Seniorka poslala „šéfovi vrtnej plošiny“ závratnú sumu
„Myslím, že asi stojí za to s tým (hmotnosťou) niečo urobiť, pretože nechcete niekde uviaznuť kvôli tomu, že ste príliš ťažký na to, aby vás vytiahli,“ povedal Phil Perry z Aberdeenu, ktorý pracuje na plošine v Severnom mori. Sám svojho času vážil 129 kilogramov, ale podarilo sa mu schudnúť na 118 kilogramov a jeho cieľom je zhodiť na 110 kilogramov. Podotýka, že na plošine na mori je možné žiť zdravo. Sú na nich posilňovne alebo sa dá prechádzať po pristávacej ploche pre vrtuľník. Zamestnanci majú k dispozícii dobrú stravu, ale „sú tam aj chipsy a sladkosti,“ pripúšťa.Čítajte viac Plyn nebude, tak aspoň zábava s ropou: Na ťažobných plošinách sa plánuje obrovský park
Graham Skinner, ktorý má v rámci OEUK na starosti zdravie a bezpečnosť, vysvetlil, že počas nasledujúceho roka firmy budú mať povinnosť pomôcť svojim zamestnancom „vojsť sa“ do stanoveného hmotnostného limitu. V „najhoršom prípade“ sa podľa neho môže stať, že tí, ktorí budú vážiť viac, o prácu prídu.
BBC uvádza, že to nie je prvýkrát, čo boli zavedené pravidlá týkajúce sa telesných proporcií zamestnancov ťažobných plošín v mori. V minulosti sa týkala šírky ramien kvôli cestovaniu vrtuľníkom na objekty na mori. Cestujúci, ktorí mali v ramenách 56 centimetrov a viac, museli sedieť pri podobne širokom okienka, aby ním v prípade nehody mohli utiecť.