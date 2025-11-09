Orbána vraj poznajú aj kovboji v Texase. Trump mu pomohol, ale nebolo to zadarmo

„Najväčším prínosom tohto stretnutia pre maďarský národ je, že bez dosiahnutia dohody by domácnosti mohli očakávať dvoj- až trojnásobne vyššie náklady na energie a prudko rastúce ceny pohonných hmôt,“ citoval provládny denník Magyar Nemzet konzervatívneho analytika Miklósa Szánthóa.
Orbán podľa neho Maďarov zachránil pred hrozbou, že budú platiť takmer tisíc forintov (asi 2,60 eura) za liter benzínu.
Predseda maďarskej vlády do Washingtonu pricestoval so 180-člennou delegáciou a veľkými plánmi. Rozsiahle sankcie, ktoré USA minulý mesiac uvalili na dva najväčšie ropné giganty v Rusku, by mali ťažký dopad aj na maďarskú spoločnosť MOL (materskú firmu Slovnaftu), ktorá nakupuje ropu od ruského Lukoilu.
Orbán preto stavil na dobrý vzťah s Trumpom, aby svojej krajine zabezpečil výnimku. Zároveň chcel od neho získať verejnú podporu pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku budú konať v apríli.
Po piatkovom rokovaní s Trumpom mohol byť spokojný. Šéf Bieleho domu mu v oboch veciach vyhovel. Pred novinármi mu lichotil, označil ho za priateľa a „skvelého lídra“.Čítajte viac Nevedia, na čom sa dohodli? Szijjártó hovorí o neobmedzenej výnimke na ruské energie, z Washingtonu znie čosi iné
Oslava úspechu
Je nesporné, že Orbán uspel. Ekonomická situácia v Maďarsku sa nevyvíja dobre a udržanie nízkych cien energií by sa mohlo stať jednou z hlavných tém volebnej kampane. Nehovoriac o vrelom prijatí, aké mu pripravila americká hlava štátu.
Médiá blízke Orbánovej vláde to hneď využili na propagandu a hovoria o veľkom diplomatickom úspechu. Portál Magyar Nemzet dokonca tlmočil slová Pétra Törcsiho z konzervatívneho Centra pre základné práva, ktorý bol súčasťou delegácie vo Washingtone, že Orbán je jedným z najznámejších Maďarov vo svete a „poznajú ho aj kovboji v Texase“.
Rajmund Fekete, riaditeľ Ústavu pre výskum komunizmu a spolupracovník Inštitútu amerických štúdií, v podcaste uvedeného servera zase povedal, že Maďarsko sa po stretnutí v Bielom dome ešte väčšmi zvýraznilo na politickej mape sveta. „Je to osobná zásluha Viktora Orbána, keďže politika a postoje maďarského premiéra sleduje celý svet,“ poznamenal.Čítajte viac Trump poľutoval Orbána. Maďarsku dal výnimku z amerických sankcií na ruské energie
Na tlačovej konferencii po stretnutí pôsobil Orbán sebavedome. Trump povedal, že rozumie, prečo stále nakupuje energie z Ruska. „Je preňho veľmi ťažké získať ropu a plyn z iných oblastí,“ zdôvodnil. „Nemajú výhodu mora. Je to skvelá krajina. Je to veľká krajina, ale nemajú more, nemajú prístavy,“ vysvetlil.
Orbána pochválil za odmietanie migrantov. „Myslím, že by sme si mali Maďarsko a tohto lídra veľmi, veľmi vážiť, lebo mal pravdu v otázke migrácie. Pozrite sa, čo sa stalo v Európe s migráciou. Ľudia sa hrnú do Európy z celého sveta a to spôsobuje škody. Miera kriminality výrazne stúpla. Deje sa veľa zlých vecí,“ uviedol americký prezident.
Pomoc pred voľbami
Maďarský premiér opätoval komplimenty, pričom skritizoval Trumpovho predchodcu Joea Bidena. „Sme tu, aby sme otvorili novú kapitolu bilaterálnych vzťahov medzi Spojenými štátmi a Maďarskom, pretože počas vlády demokratov… sa v podstate všetko pokazilo, zničilo, zrušilo. Predošlá administratíva spôsobila veľké škody,“ pripomenul Orbán.
Vyzdvihol tiež Trumpovu snahu ukončiť vojnu na Ukrajine. „Jedinou vládou za mier je vláda Spojených štátov a malé Maďarsko v Európe. Všetky ostatné vlády uprednostňujú pokračovanie vojny,“ zdôraznil.Čítajte viac Orbán v Bielom dome po boku Trumpa: Len "malé Maďarsko" a USA chcú ukončiť vojnu na Ukrajine
Aj keď sa zdá, že sa predseda maďarskej vlády z USA vrátil ako veľký víťaz, ozývajú sa i kritické hlasy, že až tak veľa zase nedosiahol. Už po stretnutí sa totiž šírili odlišné verzie toho, na čom sa obe strany dohodli.
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na sociálnych sieťach ubezpečil, že od amerického prezidenta dostali „neobmedzenú výnimku zo sankcií na dodávky ropy a plynu“, a to na dobu neurčitú.
Tvrdenie, že ide o dočasné riešenie, vyvracal pred novinármi počas letu domov aj samotný Orbán. Už v sobotu však Biely dom potvrdil, že udelená výnimka platí len na jeden rok.
Orbán teda uspel iba čiastočne. Výnimka, ktorú vybavil u Trumpa, je vlastne v súlade s tým, čo už skôr vyrokoval v Bruseli. A to podľa odborníkov nemožno považovať sa niečo mimoriadne.Čítajte viac Trump uvalil na Rusko sankcie. Zoberie si EÚ Putinove peniaze na podporu Ukrajiny?
Význam návštevy v USA je preto skôr politický. Vyzývateľom 62-ročného Orbána je vo voľbách 44-ročný predseda strany Rešpekt a sloboda Péter Magyar, ktorý kritizuje práve hospodárske problémy a stúpajúce životné náklady.
„Trump Orbánovi pred voľbami poskytol politickú a ekonomickú záchranu. Výnimka platí na jeden rok, práve na čas, keď sa začína kampaň,“ vysvetlil pre portál Euronews Jacob Kirkegaard, analytik z Bruegelovej univerzity.
„Orbán teraz môže viesť kampaň s tvrdením, že je s Trumpom najlepší kamarát, a pravdepodobne sa vyhne ďalšiemu zvyšovaniu cien energií,“ doplnil.
Orbánove dary pre Trumpa
Maďarský premiér je verným spojencom republikánskeho prezidenta a ako jediný európsky líder mu vyjadril podporu už vlani počas volebnej kampane.
Bol aj prvým, kto mu pred rokom zablahoželal k víťazstvu vo voľbách. A nedávno prišiel s ponukou, aby sa summit Trumpa a vládcu Kremľa Vladimira Putina uskutočnil v Budapešti. Šéf Oválnej pracovne mu teraz podporu vracia.
Nerobí to však nezištne. Ako to už uňho býva zvykom, nezaprel v sebe biznismena. „Americká strana uzavrela tvrdú obchodnú dohodu – a pre Maďarsko drahú,“ pripomenula BBC. Podobne to vidí Kirkegaard.
„Keď idete za Donaldom Trumpom a niečo žiadate, musíte mu priniesť dary,“ objasnil pre Euronews. „Ak odo mňa niečo chcete, musíte zaplatiť. Takto prezident vníma svet. Uplatňuje to na celú Európu, na Ukrajinu a dokonca i na svojich priateľov, ako je Orbán,“ dodal.Čítajte viac Pomohol Orbán v USA aj Ficovi? Slovensko zrejme môže naďalej počítať s ruskou ropou
O aké dary išlo? Orbán prisľúbil, že jeho krajina od USA nakúpi skvapalnený zemný plyn (LNG) v hodnote 600 miliónov dolárov. Budapešť tiež súhlasila s nákupom amerických palivových tyčí pre svoju jedinú jadrovú elektráreň Paks 1 za cenu 114 miliónov dolárov.
Zaviazala sa i k nákupu americkej technológie na predĺženie krátkodobého skladovania vyhoreného jadrového paliva v Paksi za 100 až 200 miliónov dolárov a schválila zámer kúpiť od USA desať malých jadrových reaktorov za 10 až 20 miliárd dolárov.
Vo svetle týchto faktov sa tak podľa kritikov ukazuje, že skutočným víťazom stretnutia v Bielom dome nebol Orbán, ale Trump. A Maďarsko údajne energetickú závislosť od Ruska vlastne nahradí energetickou závislosťou od Spojených štátov.