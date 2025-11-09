ONLINE: Stoltenberg o krokoch NATO po začiatku ruskej invázie. Nebudeme riskovať tretiu svetovú pre Ukrajinu, citoval Bidena

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 355 dní
9:35 Celkový objem zahraničnej finančnej pomoci (okrem dodávok zbraní, finančných prostriedkov na ich obstaranie a investícií do ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu) za obdobie od 1. novembra 2024 do 31. októbra 2025 dosiahol 52 miliárd dolárov, z čoho 22,9 miliardy dolárov tvorili úroky zo zmrazených ruských aktív. Vyplýva to z výpočtov ruskej agentúry TASS na základe údajov Národnej banky Ukrajiny.
V dôsledku toho Európska únia a krajiny G7 takmer vyčerpali svoj podiel 30 miliárd dolárov z celkových 50 miliárd dolárov plánovaných na pokrytie v rámci programu ERA prostredníctvom úrokov z ruských aktív. Spojené štáty mali poskytnúť ďalších 20 miliárd dolárov, ale po víťazstve Donalda Trumpa v prezidentských voľbách Washington zastavil priame financovanie Ukrajiny. Zostávajúce európske fondy v rámci ERA pravdepodobne nepokryjú ani súčasné potreby Ukrajiny – v novembri a decembri 2024 Kyjev dostal 16,1 miliardy dolárov, z ktorých časť bola použitá na vyplnenie rozpočtových medzier a plnenie sociálnych záväzkov v prvých mesiacoch tohto roka. Európska únia bude preto musieť v roku 2026 hľadať nové zdroje financovania pre Ukrajinu, uviedla agentúra TASS.
8:59 Pre bývalého šéfa NATO Jensa Stoltenberga bolo bolestivým momentom, keď na začiatku ruskej invázie vo februári 2022 odmietol požiadavku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zaviesť bezletovú zónu nad Ukrajinou. Uviedol to britský denník The Times.
„Všetci sme sa báli o život prezidenta Zelenského a jeho rodiny,“ povedal Stoltenberg pre The Times. "Zavolal mi z bunkra v Kyjeve, keď boli ruské tanky za rohom. A povedal: 'Akceptujem, že neposielate pozemné jednotky NATO, hoci s tým nesúhlasím. Ale prosím, uzavrite vzdušný priestor. Zabráňte ruským lietadlám, dronom a vrtuľníkom, aby k nám lietali a útočili na nás. "Viem, že NATO to dokáže,“ uviedol podľa Stoltenberga Zelenskyj, narážal pritom na uzavretie neba v 90. rokoch nad Bosnou a Heregovinou či vzdušného priestoru nad severným Irakom.
Odmietnutie poskytnúť Zelenskému leteckú silu bolo súčasťou toho, čo Stoltenberg označil za „protirečivý“ prístup NATO k pomoci Ukrajine.
„Ráno 24. februára, keď došlo k rozsiahlej invázii, sa všetky krajiny stretli v sídle NATO a my sme urobili dve rozhodnutia,“ povedal. „Jedným bolo zintenzívniť našu podporu Ukrajine, ako sme to urobili. Druhým bolo urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili eskalácii tejto vojny za hranice Ukrajiny a stala sa rozsiahlou vojnou medzi Ruskom a NATO“.
Stoltenberg Zelenskému povedal: „Chápem, prečo o to žiadate. Ale nestane sa to, pretože ak NATO uzavrie vzdušný priestor Ukrajiny, prvá vec, ktorú musíme urobiť, je vyradiť ruské systémy protivzdušnej obrany v Bielorusku a Rusku, pretože nemôžeme lietať nad ukrajinským vzdušným priestorom, keď sú ruské rakety protivzdušnej obrany namierené na lietadlá NATO“.
„A ak je vo vzduchu ruské lietadlo alebo vrtuľník, musíme ho zostreliť a potom sa ocitneme vo vojne medzi NATO a Ruskom. A to nie sme ochotní urobiť,“ uviedol Stoltenberg. „Ako povedal Biden, ktorý bol v tom čase prezidentom USA, nebudeme riskovať tretiu svetovú vojnu pre Ukrajinu,“ dodal.
Stoltenberg (66) viedol NATO desať rokov od roku 2014, počas jedného z najťažších období v jeho histórii, pripomenul Times a uviedol, že čelil najväčšiemu poníženiu aliancie – prehre s Talibanom v Afganistane a prvému veľkému pozemnému konfliktu v Európe od druhej svetovej vojny.
Stoltenberg považuje za správne, že bolo prijaté rozhodnutie všemožne pomáhať Ukrajine, ale nezapojiť sa priamo do konfliktu.
„Na druhej strane, musíme priznať, že naša podpora prišla príliš neskoro a bola príliš malá, pretože od roku 2014, keď Rusko nelegálne anektovalo Krym a vstúpilo do východného Donbasu, až do totálnej invázie v roku 2022 spojenci NATO neposkytovali takmer žiadnu vojenskú podporu alebo príliš malú a takmer žiadnu smrteľnú pomoc, pretože sme sa obávali, že by to vyprovokovalo Rusko k invázii. Ale Rusko inváziu spustilo,“ povedal.
„Keby sme Ukrajine poskytli väčšiu vojenskú podporu skôr, mohlo sa zabrániť rozsiahlej invázii, pretože prezident Putin mohol dospieť k záveru, že invázia na Ukrajinu je nemožná, keďže spojenci NATO ju vyzbrojili. My sme to však neurobili, a preto bolo pre Rusko oveľa jednoduchšie inváziu vykonať,“ povedal Stoltenberg.
Verí, že kľúčové je naďalej podporovať Ukrajinu na bojisku. Ak bude cena za vojnu pre Putina príliš vysoká, potom bude možno ochotný sadnúť si za rokovací stôl. Podľa Stoltenberga vo vojne pokračuje preto, lebo verí, že na bojisku môže získať viac.
8:25 Ruská protivzdušná obrana zlikvidovala cez noc 44 útočiacich ukrajinských bezpilotných lietadiel, uviedlo v nedeľu ruské ministerstvo obrany. Gubernátor Voronežskej oblasti Alexander Gusev napísal, že ukrajinský dronový útok spôsobil výpadky dodávok elektriny a tepla.
Celkovo 43 dronov bolo zostrelených nad Brjanskou oblasťou, jeden nad Rostovskou oblasťou.
Rusko zvyčajne neinformuje o celkovom rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale len o zostrelených dronoch. Ruský rezort obrany nehlási ani prípadné škody. Regionálni ruskí činitelia spravidla informujú o určitých škodách alebo prípadne zranených či zabitých civilistoch.
Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už štvrtý rok, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Ukrajina v posledných mesiacoch čoraz častejšie cieli svoje údery popri ruských vojenských objektoch tiež na energetické a priemyselné zariadenia. Deklarovaným zámerom je obmedziť bojaschopnosť Moskvy a oslabiť jej možnosti financovať vojnu predajom ropy a plynu.