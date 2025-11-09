Pravda Správy Svet Turistov na Tenerife zmietla obrovská vlna, jedna žena zomrela a 15 ľudí je zranených

Na španielskom ostrove Tenerife zmietli dve obrovské vlny niekoľko ľudí, jedna žena v dôsledku toho zomrela a ďalších 15 sa zranilo. Informuje o tom agentúra DPA.

09.11.2025 09:20
Nešťastie sa stalo na severnom pobreží ostrova v Atlantiku v obci Puerto de la Cruz. Desať ľudí vodná masa zmietla do mora, potvrdilo tlačové oddelenie regionálnej vlády.

Jedna žena utrpela zástavu srdca a zomrela aj napriek pokusom záchranárov o resuscitáciu. Ostatných deväť ľudí, medzi nimi traja francúzski turisti, boli s čiastočne ťažkými zraneniami prevezení do nemocnice.

K podobnej nehode došlo v obci Playa del Roque de Las Bodegas na severe ostrova, kde bolo päť ľudí s miernymi zraneniami prevezených do nemocnice.

Tenerife patrí do španielskeho súostrovia Kanárskych ostrovov, ktoré leží pri západnom pobreží severnej Afriky v Atlantickom oceáne. Najmä na jeseň a v zime zasahujú západné a severné pobrežie ostrovov veľké vlny v dôsledku búrok v Atlantiku.

