Turistov na Tenerife zmietla obrovská vlna, jedna žena zomrela a 15 ľudí je zranených

Nešťastie sa stalo na severnom pobreží ostrova v Atlantiku v obci Puerto de la Cruz. Desať ľudí vodná masa zmietla do mora, potvrdilo tlačové oddelenie regionálnej vlády.
Jedna žena utrpela zástavu srdca a zomrela aj napriek pokusom záchranárov o resuscitáciu. Ostatných deväť ľudí, medzi nimi traja francúzski turisti, boli s čiastočne ťažkými zraneniami prevezení do nemocnice.
K podobnej nehode došlo v obci Playa del Roque de Las Bodegas na severe ostrova, kde bolo päť ľudí s miernymi zraneniami prevezených do nemocnice.
Tenerife patrí do španielskeho súostrovia Kanárskych ostrovov, ktoré leží pri západnom pobreží severnej Afriky v Atlantickom oceáne. Najmä na jeseň a v zime zasahujú západné a severné pobrežie ostrovov veľké vlny v dôsledku búrok v Atlantiku.